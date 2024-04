Skąd się bierze alergia?

Alergia to reakcja układu odpornościowego na obcą substancję lub alergen, które zazwyczaj nie są szkodliwe dla organizmu. Mogą obejmować niektóre pokarmy, pyłki lub sierść zwierząt domowych.

Nasz układ odpornościowy zwykle dostosowuje się do środowiska. Na przykład, gdy napotka sierść zwierząt domowych, powinien zdać sobie sprawę, że to nieszkodliwy czynnik.

Reklama

Reklama

Jednak u osób cierpiących na alergię, układ odpornościowy postrzega to jako zewnętrznego najeźdźcę zagrażającego organizmowi i atakuje go.

Typowe i nietypowe objawy alergii

Objawy, których doświadczasz zależą od rodzaju alergii, na którą cierpisz i stopnia jej ciężkości. Jeśli zażyjemy jakikolwiek lek przed spodziewaną reakcją alergiczną, niektóre z tych objawów mogą nadal występować, ale będą wyciszone.

Alergie pokarmowe mogą powodować obrzęk, pokrzywkę, nudności, zmęczenie i nie tylko. Może minąć trochę czasu, zanim dana osoba zorientuje się, że ma alergię pokarmową. Jeśli po posiłku wystąpi poważna reakcja i nie jesteś pewien dlaczego, natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Mogą znaleźć dokładną przyczynę takiej reakcji lub skierować do specjalisty.

Objawy kataru siennego mogą imitować objawy przeziębienia. Należą do nich przekrwienie błon śluzowych, katar, łzawienie i obrzęk oczu. W większości przypadków objawy te można opanować w domu, stosując leki dostępne bez recepty. Jeśli objawy będą trudne do opanowania, skontaktuj się z lekarzem.

Ciężkie alergie mogą powodować anafilaksję. Jest to stan zagrażający życiu, który może prowadzić do trudności w oddychaniu, spadku ciśnienia, zawrotów głowy i utraty przytomności. Jeśli po kontakcie z możliwym alergenem wystąpią takie objawy, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

Reklama

Oznaki reakcji alergicznej u każdego są inne. Tak wygląda alergia skórna

Alergie skórne mogą być skutkiem bezpośredniego narażenia na alergen, ale także np. alergii pokarmowej. Jedzenie żywności, na którą jesteś uczulony, może spowodować mrowienie w ustach i gardle albo wysypkę.

Kontaktowe zapalenie skóry jest wynikiem bezpośredniego kontaktu skóry z alergenem. Może się zdarzyć, jeśli dotkniesz czegoś, na co jesteś uczulony, na przykład środka czyszczącego lub rośliny.

Alergie skórne dają rozmaite objawy, np.:

Wysypki . Obszary skóry są podrażnione, zaczerwienione lub opuchnięte i mogą powodować ból lub swędzenie. Wysypki są jednym z najczęstszych objawów alergii skórnej

. Obszary skóry są podrażnione, zaczerwienione lub opuchnięte i mogą powodować ból lub swędzenie. Wysypki są jednym z najczęstszych objawów alergii skórnej Wyprysk. Plamy na skórze ulegają zapaleniu, mogą swędzić i krwawić.

Plamy na skórze ulegają zapaleniu, mogą swędzić i krwawić. Kontaktowe zapalenie skóry. Czerwone, swędzące plamy na skórze pojawiają się niemal natychmiast po kontakcie z alergenem.

Czerwone, swędzące plamy na skórze pojawiają się niemal natychmiast po kontakcie z alergenem. Ból gardła . Gardło jest podrażnione lub objęte stanem zapalnym.

. Gardło jest podrażnione lub objęte stanem zapalnym. Pokrzywka . Na powierzchni skóry rozwijają się czerwone, swędzące i wypukłe pręgi o różnej wielkości i kształcie.

. Na powierzchni skóry rozwijają się czerwone, swędzące i wypukłe pręgi o różnej wielkości i kształcie. Spuchnięte oczy . Oczy mogą łzawić lub swędzieć i wyglądać na opuchnięte.

. Oczy mogą łzawić lub swędzieć i wyglądać na opuchnięte. Swędzenie . Na skórze występuje podrażnienie lub stan zapalny.

. Na skórze występuje podrażnienie lub stan zapalny. Pieczenie. Zapalenie skóry prowadzi do dyskomfortu i uczucia pieczenia skóry.

Przyczyny alergii nadal są zagadką. Jest wiele rodzajów alergenów

Naukowcy nie są do końca pewni, dlaczego układ odpornościowy wywołuje reakcję alergiczną, gdy do organizmu dostanie się zwykle nieszkodliwa substancja obca.

Wiadomo, że alergie mają podłoże genetyczne. Oznacza to, że rodzice mogą przekazać je swoim dzieciom. Jednak tylko ogólna podatność na reakcję alergiczną jest uwarunkowana genetycznie. Specyficzne alergie nie są przekazywane. Na przykład, jeśli twoja mama jest uczulona na skorupiaki, to nie musi to oznaczać, że ty też będziesz.

Typowe rodzaje alergenów obejmują:

Produkty zwierzęce. Należą do nich sierść zwierząt domowych, odchody roztoczy i karaluchy.

Należą do nich sierść zwierząt domowych, odchody roztoczy i karaluchy. Lekarstwa. Powszechnymi wyzwalaczami są penicylina i leki sulfonamidowe.

Powszechnymi wyzwalaczami są penicylina i leki sulfonamidowe. Jedzenie . Często występują alergie na pszenicę, orzechy, mleko, skorupiaki i jaja.

. Często występują alergie na pszenicę, orzechy, mleko, skorupiaki i jaja. Użądlenia owadów. Należą do nich pszczoły, osy i komary.

Należą do nich pszczoły, osy i komary. Pleśń. Zarodniki pleśni unoszące się w powietrzu mogą wywołać reakcję.

Zarodniki pleśni unoszące się w powietrzu mogą wywołać reakcję. Rośliny. Pyłki traw, chwastów i drzew, a także żywica roślin takich jak trujący bluszcz i trujący dąb są bardzo częstymi alergenami roślinnymi.

Pyłki traw, chwastów i drzew, a także żywica roślin takich jak trujący bluszcz i trujący dąb są bardzo częstymi alergenami roślinnymi. Inne alergeny. Lateks, często występujący w lateksowych rękawiczkach i prezerwatywach, oraz metale takie jak nikiel są również powszechnymi alergenami.

Alergie sezonowe, zwane także katarem siennym, to jedne z najczęstszych alergii. Są one powodowane przez pyłki wydzielane przez rośliny. Powodują najczęściej: