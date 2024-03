Gigantyczna pupa Kim Kardashian zapoczątkowała nowy trend

Przerysowana sylwetka w kształcie klepsydry znanej celebrytki zmieniła dekadę temu kanon idealnego kobiecego ciała.

Teraz powiększanie pośladków jest najszybciej rozwijającym się zabiegiem medycyny estetycznej na świecie, a Międzynarodowe Towarzystwo Estetycznej Chirurgii Plastycznej odnotowało wzrost takich procedur o 137 proc. od 2018 roku.

To nie koniec rewolucji pośladkowej. Teraz, jak informuje dziennik "Guardian", do akcji włączają się mężczyźni. Słynny magazyn "Men’s Health", biblia fanów fitnessu, napisał niedawno, że "mężczyźni budują pośladki i czerpią z tego korzyści".

"Przez lata mężczyźni chcieli mieć mięśnie brzucha jak Brad Pitt"

Ashley Wilson, szefowa marki w firmie produkującej odzież sportową przyznaje: - Zauważyliśmy, że pośladki mężczyzn cieszą się coraz większym zainteresowaniem na siłowni, dlatego niedawno stworzyliśmy produkty, aby wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu na akcentowanie tego obszaru.

Słynny trener osobisty gwiazd Nick Finney, cytowany przez gazetę, zauważa: - Przez lata mężczyźni chcieli mieć mięśnie brzucha jak Brad Pitt. Obecnie rozwijają pośladki jako swoją "wizytówkę".

Kiedyś jego klientki od późnych lat 90. XX wieku dążyły do maksymalnego zwiększenia swoich pup. Ostatnio zauważył zmianę - mężczyźni też priorytetowo traktują swoje pośladki. - Przez lata najbardziej pożądaną sylwetką był Brad Pitt w "Fight Club" – moi klienci płci męskiej mieli obsesję na punkcie mięśni brzucha. W dzisiejszych czasach uznano by go za zbyt chudego - stwierdził ekspert.

Jak wygląda plastyka pośladków? Ma na celu ich wymodelowanie i podniesienie

Pacjent, który zdecyduje się na plastykę pośladków, musi być ogólnie zdrowy i mieć dobre wyniki badań. Na dwa tygodnie przed zabiegiem powinien zaprzestać palenia papierosów, a przynajmniej na tydzień przed operacją należy odstawić leki zaburzające krzepliwość krwi. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym i trwa od 1 do 2 godzin.

Przeciwskazaniem do zabiegu jest cukrzyca, stany ropne skóry, nieustabilizowane nadciśnienie tętnicze. Przed operacją wykonuje się obowiązkowe badania m.in.: morfologię z rozmazem, OB, grupę krwi, mocz badanie ogólne, EKG z opisem, HIV, RTG klatki piersiowej, glikemię na czczo, wymaz z nosa.

Zaraz po operacji mogą wystąpić obrzęki i zasinienia, które w ciągu paru tygodni ustępują. Po zabiegu może towarzyszyć ból, który można zmniejszyć środkami przeciwbólowymi. Zdjęcie szwów następuje po około 10 dniach.