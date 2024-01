Jeśli nie wygląd, to co nas przyciąga?

Zdaniem ekspertów wygląd może mieć znaczenie dla pierwszego wrażenia, ale istnieją inne cechy, które są bardziej atrakcyjne niż nasz wygląd w dłuższej perspektywie. Pozytywne pierwsze wrażenie jest ważne, wzajemny pociąg fizyczny pożądany, ale to nie nasza fizyczność jest najważniejsza w znalezieniu miłości.

Z badań brytyjskich, o których wspomina BBC wynika, że wygląd i seksapil plasują się na średnim poziomie preferowanych cech u partnera, a sukcesy materialne, bezpieczeństwo finansowe i posiadanie ładnego domu należą do najmniej ważnych cech.

Zamiast tego cechy takie jak ugodowość, ekstrawertyczność i inteligencja są wyżej niż pociąg fizyczny cenione i poszukiwane u potencjalnego partnera.

Jednak zdaniem Grega Webstera, profesora psychologii na Uniwersytecie Floryda w USA, w takich ankietach mamy tendencję do udzielania odpowiedzi, które naszym zdaniem dobrze wyglądają w oczach innych i mogą one wypaczać wyniki. Dlatego ludzie zazwyczaj twierdzą, że wolą takie cechy jak inteligencja od wyglądu.

Co motywuje ludzi? Dominuje pięć cech osobowości

Psychologowie mierzą człowieka według pięciu cech – otwartości na nowe doświadczenia, sumienności, ekstrawertyczności, ugodowości i neurotyczności. Często posługują się testem Wielkiej Piątki, bo przyjmuje się, że te pięć cech jest dość powszechnych. Jednak to podejście jest krytykowane, tłumaczy Webster, bo pięć cech daje dość ograniczony obraz tego, co motywuje ludzi do działania.

Tego typu testy psychometryczne nie są doskonałym narzędziem, mogą wykazać podobieństwa i różnice między ludźmi oraz nakreślić ogólny obraz ich osobowości. Niektóre cechy naszej osobowości wydają się wpływać na lepsze predyspozycje do poważnych związków.

Mowa tu przede wszystkim o ugodowości, która jest wskaźnikiem umiejętności interpersonalnych danej osoby (lub tego, jak bardzo jest ona empatyczna i troskliwa) i odgrywa dużą rolę dla obu płci we wstępnej ocenie atrakcyjności kandydata na partnera i dobrze wróży na przyszłość. Zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet, atrakcyjność fizyczna musi być połączona z ugodowością, aby powstała chęć nawiązania poważnego związku.

- Bycie miłą osobą jest niezbędne dla harmonijnych, długotrwałych relacji – mówi Webster. Ugodowość jest w pewnym sensie koniecznością – mówi Webster. Jak tłumaczy, nasze postrzeganie osobowości własnej i innych ludzi jest kształtowane przez nasz układ odniesienia.

Szukamy partnera wśród osób podobnych do nas

Na przykład bardziej ugodowi ludzie mają tendencję do postrzegania innych ludzi jako życzliwych i przyjaznych i odwrotnie. Pociągają nas ludzie, którzy wyznają podobne do nas wartości, więc dopasujemy się do osób, które mają bardzo podobne cechy osobowości do nas.

Terri Orbuch z Uniwersytetu Michigan i Susan Sprecher z Illinois State University w USA twierdzą, że stopień podobieństwa fizycznego i genetycznego drugiej osoby do nas, bliskość jej zamieszkania oraz to, czy aprobujemy jej przyjaciół, wyjaśnia, dlaczego podobieństwo jest dla nas tak ważne.

Socjologowie są zgodni, że powinniśmy szukać partnerów, którzy mają podobne cechy osobowości, wygląd, położenie geograficzne i przynależność do grupy społecznej. To najbardziej podstawowa zasada przyciągania się par - uważają.

To, że powinniśmy szukać partnerów, którzy są nam znani i mają takie same cechy osobowości, wygląd, położenie geograficzne i przynależność do grupy społecznej, to „najbardziej podstawowa zasada przyciągania”, zgadzają się psychologowie Ellen Berscheid z University of Minnesota w Minneapolis w USA i Harry Reid z Uniwersytetu Rochester w Nowym Jorku w USA.

Pięknie jest się różnić, ale zbyt inni partnerzy nie rokują dobrze

Ale niektóre różnice osobowości też mogą być atrakcyjne. To logiczne, że ewoluowaliśmy tak, aby przyciągali nas ludzie, którzy przynajmniej w pewnym stopniu różnią się od nas. Jeśli jesteśmy zbyt podobni, może to być trochę nudne, ale "jeśli jesteś zbyt inny ode mnie, może to nie być tak zabawne na co dzień.”

- W związkach ugodowość w połączeniu z innymi atrakcyjnymi cechami może wydobyć z ludzi to, co najlepsze - mówi Webster. W badaniu, którego jest współautorem, badacz przyjrzał się osobom dominującym społecznie, fizycznie i finansowo oraz wpływowi ugodowości na ich atrakcyjność.

Naukowcy twierdzą, że wszystkie trzy typy dominacji są atrakcyjne, ponieważ każdy zapewnia rodzaj ochrony lub dostępu do podstawowych potrzeb, takich jak żywność i schronienie, aż po potrzeby bardziej pożądane, takie jak wysoki poziom życia.

- Ludzie chcą partnerów, którzy dominują społecznie, fizycznie lub finansowo, ale niekoniecznie w stosunku do swojego partnera - mówi naukowiec.Dominacja wynikająca z ugodowości to atrakcyjna kombinacja. Jeśli potrafisz zdominować innych ludzi, to dobrze, ale ważne czy chcesz dzielić się tymi zasobami ze swoim partnerem.