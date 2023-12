Grupa konsumentów naciska na wyraźniejsze ostrzeżenia

Grupa Public Citizen złożyła petycję do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków, FDA (ang. Food and Drug Administration), wzywając agencję do zwiększenia ostrzeżeń dotyczących ryzyka potencjalnie śmiertelnej choroby paraliżującej mięśnie związanej z botoksem i podobnymi zastrzykami używanymi w medycynie estetycznej.

Zabiegi te wykorzystują toksynę botulinową do działania na określone mięśnie i usuwania zmarszczek, zwykle niosą ze sobą tylko ostrzeżenie dotyczące możliwości rozprzestrzenienia się zamierzonych efektów na inne obszary.

Petycja dotyczy sześciu zastrzyków na bazie toksyn, w tym:

Botox firmy AbbVie Inc,

preparatu Revance Therapeutics Inc

Daxxify, preparatu Evolus Inc

Jeuveau, Supernus Pharmaceuticals Inc

Myobloc, Dysport firmy Galderma

Xeomin firmy Merz Therapeutics.

Public Citizen już wcześniej, w 2008 roku, złożył petycję, która doprowadziła do umieszczenia aktualnej informacji o skutkach ubocznych takich preparatów. Teraz domaga się bardziej wyraźnego ostrzeżenia o ryzyku zatrucia jadem kiełbasianym związanym z tymi metodami. Grupa zauważa, że termin botulizm, czyli zatrucie jadem kiełbasianym rzadko pojawia się na etykietach i pojawia się głównie na końcu informacji o leku.

Ryzyko wstrzykiwania botoksu i podobnych preparatów

Jak podaje agencja Reuters, grupa przeanalizowała ponad 5400 raportów o zdarzeniach niepożądanych związanych z botoksem i podobnymi metodami leczenia od stycznia 1989 r. do marca 2021 r., które pochodzą z bazy danych FDA. Teraz nalega na bardziej klarowne oznakowanie ryzyka związanego z botulizmem i podkreśla, że te działania niepożądane mogą wystąpić nawet przy zalecanych dawkach.

Apeluje o zachowanie dużej ostrożności w przypadku ogólnoustrojowego zatrucia jadem kiełbasianym – stanu, który może powodować postępujący paraliż mięśni, jeśli toksyny przedostaną się poza zamierzone miejsce leczenia.

Zatrucie jadem kiełbasianym, inaczej botulizm, to zespół toksycznych objawów wywołany działaniem wytwarzanego przez Gram-dodatnią, beztlenową bakterię Clostridium botulinum jadu kiełbasianego na organizm.

Agencja FDA zapowiedziała, że rozpatrzy petycję i odpowie bezpośrednio grupie Public Citizen.