Botoks, kwas hialuronowy lub inne preparaty wstrzykiwane do skóry nie są kosmetykami – przypomina Główny Inspektorat Sanitarny i zaleca, by decydując się na zabieg dopytywać o to, czy stosowane produkty spełniają określone wymagania.

- Planujesz poprawić swój wygląd? Pamiętaj, że produkt przeznaczony do wstrzykiwania lub wszczepiania do ciała ludzkiego nie jest kosmetykiem – wskazał GIS w informacji zamieszczonej na swojej stronie internetowej. Reklama Botoks, kwas hialuronowy lub inne preparaty wstrzykiwane do skóry nie są więc kosmetykami. - Masz prawo wiedzieć, jaki produkt jest stosowany. Zapytaj osobę wykonującą zabieg, czy używa spełniających przepisy produktów leczniczych lub wyrobów medycznych – radzi GIS. Reklama Zgodnie z przepisami produkt kosmetyczny oznacza każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego – naskórkiem, włosami, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała.