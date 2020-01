Zdaniem farmaceuty Wojciecha Chmielaka, to duże ułatwienie dla pacjentów, którzy teraz nie będą musieli realizować takiej recepty w całości. E-recepty nie da się również zgubić lub zniszczyć.

Źródło: Agencja X-News

- Dla pacjenta jest to pewnego rodzaju ułatwienie, jeżeli ma więcej leków. Dotychczasowa forma papierowa przykuwała niemalże takiego pacjenta z daną receptą do danej apteki. Obecnie jest tak, że każdy oddzielny lek może zrealizować w oddzielnej aptece, co przy obecnej sytuacji braku wielu leków umożliwia pacjentowi wykupienie ich w tych aptekach, w których one są - tłumaczy farmaceuta.