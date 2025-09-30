Jeszcze niedawno na miejsce w sanatorium trzeba było czekać miesiącami. Teraz ośrodki mierzą się z rosnącą liczbą rezygnacji. Zjawisko nasila się zimą, gdy kuracjusze wolą zostać w domu.

Seniorzy tłumaczą rezygnację koniecznością palenia w piecu, opieką nad bliskimi czy obawą przed mrozami. Jeden z pacjentów oddał skierowanie, ponieważ ośrodek nie zapewniał darmowego internetu.

Sanatoria. Niższe ceny w sezonie zimowym

Sanatoria współpracujące z NFZ stosują różne stawki w zależności od sezonu. Od 1 maja do 30 września obowiązują wyższe ceny. Od 1 października do 30 kwietnia trwa tzw. sezon niski – wtedy opłaty spadają. Od 1 października 2025 r. kuracjusze ze skierowaniem NFZ zapłacą za nocleg od 10,60 zł do 32,60 zł za dobę. To oznacza, że koszt 21-dniowego turnusu będzie niższy o około 175–200 zł.

Sanatorium. Koszty dla pacjentów

NFZ finansuje leczenie uzdrowiskowe, ale pacjenci muszą opłacić:

zakwaterowanie (stawki zależą od standardu pokoju),

(stawki zależą od standardu pokoju), przejazd do i z sanatorium,

część wyżywienia,

opłatę klimatyczną,

zabiegi rehabilitacyjne niezwiązane z leczeniem głównym,

pobyt opiekuna pacjenta.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że obecne stawki będą obowiązywać do końca kwietnia 2026 r. Resort nie wyklucza jednak waloryzacji cen.