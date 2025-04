Chcę zbudować masę i na siłowni polecili mi branie suplementów. Słuchać takich rad?

Na siłowniach często można usłyszeć, że bez suplementów trudno jest osiągnąć dobrą formę, zwłaszcza jeśli celem jest budowa masy mięśniowej. Jednak warto pamiętać, że suplementy to tylko dodatek, a nie podstawa rozwoju sylwetki.

Co ma kluczowe znaczenie dla budowy mięśni?

Badania naukowe pokazują, że kluczowym czynnikiem wpływającym na budowę mięśni jest odpowiednia dieta, czyli dostarczenie odpowiedniej ilości białka, kalorii i makroskładników. Journal of the International Society of Sports Nutrition wskazuje, że osoby stosujące zbilansowaną dietę mogą osiągać równie dobre wyniki, co osoby przyjmujące suplementy, jeśli dostarczają organizmowi właściwe ilości składników odżywczych. Zanim zdecydujemy się na suplementację, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

Czy moja dieta dostarcza odpowiedniej ilości białka i kalorii?

Czy trenuję wystarczająco ciężko i systematycznie?

Czy moja regeneracja (sen, odpoczynek) jest na odpowiednim poziomie?

Jeśli odpowiedź na te pytania brzmi "tak", to suplementacja może być jedynie dodatkiem, ale nie jest konieczna do osiągnięcia efektów.

Czy kreatyna ma skutki uboczne?

Czy suplementy pomagają? Co np. z popularną obecnie kreatyną?

Nie wszystkie suplementy są warte uwagi, ale kreatyna jest jednym z najlepiej przebadanych i najskuteczniejszych suplementów na rynku. Badania pokazują, że regularne przyjmowanie kreatyny:

Zwiększa siłę i wydolność mięśniową, co pozwala na intensywniejsze treningi.

Może przyspieszyć przyrost beztłuszczowej masy mięśniowej.

Poprawia regenerację mięśni po wysiłku.

W metaanalizie opublikowanej w Journal of Strength and Conditioning Research stwierdzono, że osoby suplementujące kreatynę mogły wykonać o 14% więcej powtórzeń w ćwiczeniach siłowych niż osoby, które jej nie przyjmowały. Co więcej, kreatyna jest stosunkowo tania i nie ma wielu skutków ubocznych, jeśli stosuje się ją w zalecanych dawkach.

Co daje branie kreatyny i czy to jest bezpieczne?

Kreatyna działa poprzez zwiększenie ilości fosfokreatyny w mięśniach, co pozwala na szybszą regenerację ATP – głównego nośnika energii w organizmie. W praktyce oznacza to, że możemy wykonać więcej powtórzeń w danym ćwiczeniu lub trenować z większym obciążeniem.

Bezpieczeństwo stosowania kreatyny

Kreatyna od lat budzi kontrowersje, ale badania wykazały, że:

Nie uszkadza nerek ani wątroby u osób zdrowych.

Nie powoduje retencji wody w sposób negatywny dla organizmu – może powodować wzrost masy ciała, ale wynika on z większej zawartości wody w mięśniach, co jest korzystne dla ich funkcjonowania.

Jest bezpieczna nawet przy długotrwałym stosowaniu (nawet powyżej 5 lat).

W badaniach opublikowanych w Mayo Clinic Proceedings naukowcy potwierdzili, że kreatyna stosowana w dawce 3-5 g dziennie jest całkowicie bezpieczna i może być stosowana przez większość osób aktywnych fizycznie. Jedyną grupą, która powinna zachować ostrożność, są osoby z chorobami nerek – choć nie ma dowodów na to, że kreatyna im szkodzi, zaleca się konsultację z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji.

Odżywki białkowe - kit czy hit?

Internet oszalał na punkcie odżywek białkowych. Czy każdy może je stosować?

Odżywki białkowe to jeden z najczęściej kupowanych suplementów. Są wygodne i pozwalają szybko uzupełnić ilość białka w diecie, ale nie są konieczne dla każdego. Według badań opublikowanych w American Journal of Clinical Nutrition przeciętny człowiek potrzebuje około 0,8 g białka na kilogram masy ciała dziennie, ale osoby aktywne fizycznie mogą potrzebować od 1,2 do 2 g na kilogram.

Czy każdy powinien stosować odżywki białkowe?

TAK, jeśli ktoś ma problem z dostarczeniem odpowiedniej ilości białka z diety (np. osoby na diecie wegańskiej, wegetariańskiej lub bardzo aktywne fizycznie). NIE, jeśli dieta dostarcza wystarczającej ilości białka - dodatkowa suplementacja może być zbędna.

Czy odżywki białkowe mogą być szkodliwe?

U osób zdrowych nie ma dowodów na to, że umiarkowane spożycie białka jest szkodliwe. Jednak nadmiar białka:

Może obciążać nerki, zwłaszcza u osób z chorobami nerek.

Może prowadzić do problemów trawiennych (wzdęcia, biegunki), szczególnie jeśli ktoś ma nietolerancję laktozy i stosuje białko serwatkowe.

Jakie odżywki białkowe wybierać?

Najlepiej wybierać odżywki o jak najkrótszym składzie, bez zbędnych dodatków chemicznych i cukrów. Oto najpopularniejsze rodzaje:

Białko serwatkowe (WPC, WPI, WPH) – najlepiej przyswajalne, bogate w aminokwasy.

Białko roślinne (sojowe, grochowe, ryżowe) – dobra opcja dla wegan.

Kazeina – wolniej trawiona, idealna na noc.

Podsumowując, suplementacja białkiem może być pomocna, ale nie jest obowiązkowa. Kluczowe jest, aby dostarczyć odpowiednią ilość białka z diety. Jeśli jemy mięso, ryby, jajka, nabiał i rośliny strączkowe, prawdopodobnie nie potrzebujemy dodatkowego białka w proszku.

Podsumowanie – fakty i mity na temat suplementów na siłowni

Fakt: Kreatyna jest skuteczna i bezpieczna dla większości osób.

Mit: Suplementy są konieczne do budowy masy mięśniowej.

Fakt: Odżywki białkowe mogą być pomocne, ale nie każdy ich potrzebuje.

Mit: Więcej suplementów = szybsze efekty.

Nie ma drogi na skróty - kluczowe są odpowiednia dieta, systematyczny trening i regeneracja. Suplementy mogą pomóc, ale nie zastąpią zdrowego stylu życia.