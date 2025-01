Koniec zakazu reklam usług lekarskich

Nowy Kodeks usuwa zakaz reklamy usług lekarskich, który dotychczas obowiązywał, otwierając lekarzom drzwi do promocji swoich usług.

Reklama

- Etyczna reklama to kluczowe wyzwanie – lekarz może promować swoje usługi, ale bez porównywania się z innymi specjalistami czy wprowadzania pacjentów w błąd. - zauważają prawniczki.

AI w medycynie

Ważnym elementem jest także wprowadzenie regulacji dotyczących AI w medycynie.

- Lekarz, korzystający z algorytmów AI w diagnostyce lub terapii, musi poinformować o tym pacjenta i uzyskać jego zgodę. Co więcej, algorytmy muszą posiadać odpowiednie certyfikaty medyczne. To podkreśla wagę bezpieczeństwa pacjenta w cyfrowej erze. - podkreśla Emilia Boboryko.

Pojęcie teleporady

Kodeks wprowadza też pojęcie teleporady, która stała się powszechna w dobie pandemii COVID-19. Nowe zasady nakładają na lekarzy obowiązek informowania pacjentów o ograniczeniach teleporad.

-Teleporady mogą być przydatne, np. w konsultacjach wstępnych. Jednak decyzje dotyczące zabiegów muszą być podejmowane z pełnym zrozumieniem ograniczeń tej formy kontaktu. - mówi Paulina Iwanowicz

Usankcjonowanie współpracy z osobami bez uprawnień

W nowym dokumencie usankcjonowano także współpracę z osobami nieposiadającymi uprawnień - art. 65 KEL wprost zakazuje lekarzom współpracy z osobami wykonującymi zabiegi bez odpowiednich kwalifikacji. Budzi to wątpliwości w kontekście współpracy z kosmetologami.

- Kodeks nie rozstrzyga jednoznacznie, czy kosmetolodzy, wykonujący nieinwazyjne zabiegi, zostają objęci tym zakazem. Dla branży beauty to sygnał, że konieczne będzie ścisłe przestrzeganie granic kompetencji i formalizowanie współpracy. - zauważają Paulina Iwanowicz oraz Emilia Boboryko, prawniczki specjalizujące się w branży beauty.

Zasady etyki lekarskiej również w mediach społecznościowych

W Kodeksie Etyki Lekarskiej zostały zawarte także regulacje dotyczące relacji w mediach społecznościowych oraz w Internecie. Lekarze muszą stosować się do zasad etycznych również w przestrzeni cyfrowej. W branży beauty media społecznościowe to często kluczowe narzędzie komunikacji z pacjentami. Lekarze powinni jednak unikać naruszania prywatności pacjentów, np. poprzez publikowanie zdjęć efektów zabiegów bez ich zgody.

Podsumowanie

Nowy Kodeks Etyki Lekarskiej wprowadza regulacje, które mogą znacząco wpłynąć na działalność lekarzy. Szczególną uwagę zwracają kwestie reklamy, wykorzystania AI, telemedycyny oraz współpracy z kosmetologami.

To krok w stronę profesjonalizacji i ujednolicenia standardów w medycynie, także estetycznej. Dla branży beauty oznacza to potrzebę jeszcze większej dbałości o zgodność działań z przepisami i etyką. Kluczowe jest zrozumienie, że zmiany te mają na celu przede wszystkim ochronę pacjenta, ale także wsparcie lekarzy w dostosowaniu się do realiów współczesnego świata.