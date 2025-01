Wirus HMPV rozprzestrzenia się na świecie

Na przełomie grudnia i stycznia media obiegła informacja o gwałtownym wzroście zakażeń ludzkim metapneumowirusem (HMPV) w Chinach. Pojawiły się doniesienia o przeciążonych szpitalach i zgonach oraz porównania do początków pandemii COVID-19. Również służby medyczne Portugalii potwierdziły informację o pojawieniu się w tym kraju przypadków infekcji wirusem HMPV. Ministerstwo zdrowia oraz podległe mu jednostki przekazały, że przypadki zakażeń grypopodobnym wirusem w Portugalii są na razie "stosunkowo rzadkie”.

Grozi nam pandemia HMPV? Ekspertka: nie ma ryzyka

Reklama

Wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS podkreśliła w rozmowie z PAP, że jest to dobrze znany wirus w sezonie grypowym, należący do tej samej rodziny co RSV, czyli paramyksowirusów. HMPV przenosi się drogą kropelkową, atakuje układ oddechowy, powodując choroby najczęściej górnych dróg oddechowych, które – jak wyjaśniła - ustępują samoistnie.

Wbrew niektórym doniesieniom medialnym nie jest to nowy wirus, co mogłoby sugerować jakieś niebezpieczeństwo. Nie ma ryzyka, że będzie rozprzestrzeniał się jak SARS-CoV-2 ze względu na to, że nie ma potencjału pandemicznego – zaznaczyła ekspertka.

Reklama

Kogo atakuje wirus HMPV?

Zakażenie HMPV dotyka najczęściej dzieci i młodzież. Typowe objawy to m.in. katar, kaszel, gorączka. Bardziej zaostrzone dolegliwości mogą dotyczyć jedynie osób z osłabionym układem odpornościowym, np. noworodków, chorych onkologicznie, biorców narządów. - O tym wirusie usłyszeliśmy dopiero teraz, bo wprowadzone na rynek zostały testy w kierunku HMPV. Stąd ten wzrost potwierdzonych zachorowań w Chinach. Do tej pory nie było takich testów dostępnych na świecie, dlatego wszystkie infekcje ze strony górnych dróg oddechowych klasyfikowane były przez lekarzy jako infekcje grypopodobne – wytłumaczyła prof. Szuster-Ciesielska. Na polskim rynku są już dostępne antygenowe testy kasetkowe w kierunku HMPV.

Zaznaczyła, że dla wiedzy epidemiologicznej warto monitorować, jakie wirusy faktycznie występują w społeczeństwie i jaki mają zasięg. Przypomniała, że od stosunkowo niedawna mamy też dopiero możliwość testowania się w kierunku wirusa grypy, RSV czy SARS-CoV-2. - Nie testujemy powszechnie w kierunku HMPV, ale to nie oznacza, że tego wirusa nie ma w Polsce. Jeśli u pacjenta wykluczy się na przykład - poprzez test combo – trzy najpowszechniejsze obecnie wirusy, to znaczy, że ma jakiegoś innego - być może jest to właśnie HMPV – dodała ekspertka.

Zapytana o możliwość mutacji wskazała, że metapneumowirusy nie mają wysokiego potencjału mutacyjnego. W przypadku zakażenia HMPV stosuje się leczenie objawowe. - Nie ma niestety ani szczepionki, ani celowanego leku przeciwko niemu – wyjaśniła profesor.