Na polskich ulicach można zaobserwować karetki białe i żółte. Tych drugich jest zdecydowanie więcej i ich liczba stale rośnie. Wiele osób nie zwraca na to uwagi, inni - zastanawiają się, czy karetki białe różnią się od żółtych, a jeśli tak, to czym? Okazuje się, że mnóstwo takich pytań dostaje ratownicy medyczni z województwa świętokrzyskiego, którzy prowadzą konto na TikToku o nazwie @scrmits. Jeden z ratowników postanowił wyjaśnić, skąd różnice w kolorach karetek pogotowia.

Reklama

Dlaczego niektóre karetki są żółte? Ratownik medyczny odpowiada

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia do końca 2029 roku wszystkie karetki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego będą ujednolicone do koloru żółtego - mówi ratownik medyczny w filmie. Skąd taka decyzja? - Kolor żółty jest lepiej widoczny na drogach, szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych - dodał. Oznacza to, że karetki białe i żółte nie różnią się. Wszystkie pełnią taką samą funkcję. Nagranie z odpowiedzią ratownika medycznego na pytanie stał się internetowym viralem. Do tej pory zyskał ponad 2,3 mln wyświetleń.

Trwa ładowanie wpisu

Reklama

Białe karetki wkrótce znikną

W ciągu kilku najbliższych lat białe karetki Państwowego Ratownictwa Medycznego całkowicie znikną z polskich ulic. Decyzja w tej sprawie zapadła w 2021 roku i była ona umotywowana chęcią ujednolicenia kolorystyki środków transportu sanitarnego. Cała polska flota karetek pogotowia ma zostać upodobniona do ambulansów krajów Unii Europejskiej. Obecnie trwa okres przejściowy, w czasie którego nadal widoczne są białe karetki pogotowia. Będzie on trwał do 31 grudnia 2029 roku. Do tego czasu wszystkie ambulanse w Polsce będą miały kolor żółty. Ambulanse mają zostać wymienione przez wszystkie zespoły ratownictwa medycznego w ramach kosztów eksploatacyjnych.