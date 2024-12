Konsolidacja szpitali i zmiana struktury oddziałów

W ramach reformy szpitale zostaną połączone, a oddziały przekształcone zgodnie z ich specjalizacjami. Zostaną zlikwidowane problemy związane z konkurencją między placówkami o lekarzy, a co ma poprawić efektywność leczenia i zmniejszyć zadłużenie szpitali.Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że reforma to odpowiedź na brak wystarczających środków i potrzebę optymalizacji zarządzania funduszami zdrowotnymi.

Mapy świadczeń i optymalizacja dostępności usług

Tworzenie map świadczeń ma pomóc lepiej dopasować dostępność usług medycznych do lokalnych potrzeb. Mapy te uwzględnią takie czynniki jak liczba porodów czy minimalna liczba zabiegów w poszczególnych oddziałach, co ma poprawić dostępność do leczenia w różnych częściach kraju.

Deregulacja i uproszczenie procedur administracyjnych

Zmiany w systemie obejmą uproszczenie procedur administracyjnych, co zmniejszy obciążenie szpitali i poprawi dostępność świadczeń. Deregulacja ma pozwolić na łatwiejsze zarządzanie placówkami oraz redukcję kosztów funkcjonowania.

Przenoszenie procedur do opieki ambulatoryjnej

Część procedur medycznych, które obecnie wykonywane są w szpitalach, zostanie przeniesiona do opieki ambulatoryjnej. Ma to na celu odciążenie systemu szpitalnego, zmniejszenie kosztów oraz zwiększenie dostępności specjalistycznej opieki medycznej.

Wsparcie finansowe dla szpitali

Reforma przewiduje wsparcie finansowe w postaci preferencyjnych kredytów i programów naprawczych, które pomogą szpitalom zrestrukturyzować swoje zadłużenie i poprawić stabilność finansową. Dodatkowe środki pochodzić będą z krajowych i unijnych funduszy.