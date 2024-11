Rak prostaty jest jednym z najczęściej występujących wśród mężczyzn nowotworów złośliwych. Wynika to z danych zebranych zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Lekarze mówią już nawet o epidemii. Rak prostaty atakuje coraz młodszych mężczyzn. Nawet tych, którzy skończyli dopiero 30 lat.

Niepokojące dane na temat raka prostaty. Tylu mężczyzn umiera

Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Nowotworów co roku na raka prostaty zapada około 18 tysięcy mężczyzn a blisko 6 tysięcy chorych umiera. Powodem takiej sytuacji jest m.in. to, że mężczyźni po prostu się nie badają. Warto podkreślić, że bardzo często rak prostaty przebiega bezobjawowo i nie daje żadnych sygnałów, że coś jest nie tak. Rozpoznawany jest zazwyczaj dopiero, gdy jego stadium jest już mocno zaawansowane a często występują także przerzuty.

Wystarczy 30 sekund. Ten test pomoże sprawdzić ryzyko raka prostaty

Wiele zależy od wspomnianych już badań profilaktycznych. To one pomagają wcześnie wykryć raka prostaty. Jak wyglądają? Nie jest to nic skomplikowanego. Wystarczy zbadać z krwi stężenie PSA, czyli antygenu wytwarzanego przez prostatę. Według przyjętych norm nie powinien on przekraczać 4 ng/ml krwi. Jeżeli jest wyższy należy wybrać się do urologa, który zleci dalszą diagnostykę.

W ocenie, czy jest się w grupie ryzyka, może pomóc specjalny test. Jego wykonanie zajmuje dosłownie 30 sekund. Wystarczy udzielić w nim odpowiedzi na kilka prostych pytań. Można go wykonać za darmo na stronie brytyjskiej organizacji Prostate Cancer UK.