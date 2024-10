Nie żyje Elżbieta Zającówna. Przyczyna śmierci aktorki

O śmierci Elżbiety Zającówny, aktorki znanej m.in. Natalii z filmu "Vabank" oraz Hanki w kultowym serialu "Matki, żony i kochanki" Juliusza Machulskiego, poinformował Związek Artystów Scen Polskich. Do publicznej wiadomości nie podano przyczyny śmierci Zającówny. Jednak wiadomo, że aktorka od lat chorowała na wrodzoną i nieuleczalną chorobę von Willebranda. O zmaganiach ze zdrowiem mówiła otwarcie. W jednym z wywiadów przyznała, że utrata zdrowia całkowicie zmieniał jej perspektywę patrzenia na życie. Zającówna zadecydowała również o wycofaniu się z życia publicznego. - Kiedy poważnie zachorowałam, zrozumiałam, co jest w życiu najważniejsze. Zmieniło się moje podejście do zawodu. Powiedziałam sobie, że nie będę umierać na scenie - powiedziała w rozmowie z magazynem "Viva!".

Choroba von Willebranda - objawy i leczenie

Chorobę von Willebranda to wrodzone zaburzenie krzepnięcia krwi, które powodowane jest niedoborem lub nieprawidłowym funkcjonowaniem białka, które nazywane jest czynnikiem von Willebranda (vWF). To najczęstsze spotykane zaburzenie krzepnięcia krwi. Objawy choroby von Willebranda to:

częste, obfite i długotrwałe krwawienia z nosa;

z nosa; łatwe powstawanie siniaków ;

; krwawienia z dziąseł;

obfite menstruacje u kobiet;

u kobiet; długie krwawienia po skaleczeniach lub zabiegach chirurgicznych;

lub zabiegach chirurgicznych; krwawienia wewnętrzne.

Diagnostyka obejmuje badania krwi, w czasie których mierzony jest m.in. poziom czynnika von Willebranda. Choroba jest nieuleczalna, ale może być monitorowana farmakoterapią.