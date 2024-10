Wpływ zmiany czasu na zdrowie

27 października to data zmiany czasu z letniego na zimowy. W noc z 26 na 27 października cofamy zegarki z 3:00 na 2:00. Będziemy spać o godzinę dłużej. Czas zimowy będzie obowiązywał aż do ostatniej niedzieli marca 2025 roku, kiedy to ponownie wrócimy do czasu letniego. Choć dłuższy sen wielu osobom wydaje się być atrakcyjną perspektywą, okazuje się, że nie zawsze wpływa on korzystnie na nasze zdrowie. Taka zmiana zaburza nasz rytm dobowy, co może niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie organizmu. W efekcie czego możemy czuć się gorzej, być rozdrażnieni, mieć problemy z koncentracją oraz ze snem.

Zmiana czasu a zdrowie. Opinia lekarza

Lekarz nie pozostawia wątpliwości. Przestawienie zegarków nie wpływa dobrze na nasz dobrostan. - Zmiana czasu z medycznego punktu widzenia zawsze jest niekorzystna dla zdrowia- powiedział w rozmowie z kobieta.gazeta.pl dr Marcin Król. - Zacznijmy od tego, że około połowy z nas ma jakąś formę zaburzeń snu. Dodatkowy czynnik w postaci zmiany czasu na pewno nam nie służy w zachowaniu higieny snu, bo każda zmiana rytmu biologicznego jest dla organizmu wyzwaniem. Człowiek potrzebuje kilku następnych dni, żeby się przyzwyczaić, choć w skrajnych przypadkach przestawienie się na "nowy czas" może potrwać kilka tygodni - podkreślił.