Jakie substancje stwarzają zagrożenie?

Podczas badań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono, że w przypadku zestawu kuchennego marki Ofenbach dochodzi do migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych do żywności. Substancje te mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, ponieważ mogą wchodzić w reakcję z żywnością i nie powinny być w ogóle obecne w produktach mających kontakt z jedzeniem.

Szczegóły dotyczące wadliwego produktu

GIS podaje szczegółowe informacje dotyczące zestawu kuchennego, który został wycofany z rynku:

Nazwa produktu: Zestaw akcesoriów kuchennych, 7 elementów, Ofenbach

Kod produktu: NB100901

Kod kreskowy: 5903148928302

Kraj pochodzenia: Chiny

Producent: AMA Household Ltd, Hong Kong

Importer: Ravex Group Sp. z o.o., Polska

Działania podjęte przez dystrybutora i Inspekcję Sanitarną

W związku z zaistniałą sytuacją, dystrybutor w Polsce, firma Ravex Group Sp. z o.o., podjął działania:

Wadliwy produkt został natychmiast wycofany ze sprzedaży.

Na stronie internetowej firmy zamieszczono oficjalne ogłoszenie informujące o wycofaniu zestawu akcesoriów kuchennych. Komunikat można znaleźć pod adresem: https://www.kamille.pl/pl/i/Wazneinformacje/

GIS wraz z dystrybutorem na bieżąco monitoruje proces wycofywania produktu, aby zapewnić, że zestaw akcesoriów nie trafi do rąk konsumentów.

Zalecenia dla konsumentów

GIS apeluje do konsumentów, aby nie używali wskazanego zestawu kuchennego do kontaktu z żywnością. Jeśli posiadasz ten produkt, natychmiast zaprzestań jego użytkowania i zwróć go do punktu sprzedaży.