Alarmujące statystyki: wzrost zachorowań na raka wśród młodych ludzi

W ostatnich latach wzrasta liczba diagnoz raka wśród młodych ludzi. Jest to niepokojące zjawisko, którego występowanie zastanawia specjalistów medycyny. Dotychczas zachorowania na raka kojarzono raczej z osobami starszymi. Obecnie coraz częściej atakuje także osoby w wieku poniżej 40 lat. Statystyki pokazują, że wzrost ten szczególnie dotyka kobiety. Przyczyny tego zjawiska są złożone i wynikają z wielu różnych czynników. Wpływ na obecną sytuacje mają m.in.: czynniki środowiskowe, styl życia oraz genetyka.

Przyczyny częstszego występowania nowotworów u młodych ludzi. Jednym z powodów częstszej diagnozy nowotworów u młodych ludzi jest rosnąca świadomość zdrowotna. Dotychczas badaniom poddawały się głównie osoby starsze. Obecnie jednak coraz więcej młodych osób regularnie wykonuje badania profilaktyczne, takie jak mammografia, cytologia czy kolonoskopia. One zaś pozwalają na wczesne wykrycie chorób.

Reklama

Czym szybsze rozpoznanie tym skuteczniejsze leczenie. Jak podkreślają eksperci, im wcześniej wykryty nowotwór, tym większe szanse na skuteczne leczenie. Mimo tego pozytywnego trendu, niektóre nowotwory wciąż rozwijają się bardziej agresywnie u młodszych pacjentów niż u osób starszych.

Reklama

Styl życia a nowotwory. Jednym z niepokojących trendów jest także wpływ stylu życia na rozwój nowotworów u młodych ludzi. Zła dieta, brak aktywności fizycznej oraz nadmierna ekspozycja na stres przyczyniają się do wzrostu ryzyka wystąpienia tych chorób. Dodatkowo, palenie papierosów i nadmierne spożycie alkoholu, nadal odgrywają kluczową rolę w rozwoju wielu rodzajów raka - w tym: rakapłuc, piersi oraz nowotworówukładupokarmowego.

Nowotwory ginekologiczne i rak płuca: Co powinny wiedzieć młode kobiety?

Rak w ginekologii.Nowotwory ginekologiczne stanowią szczególny problem wśród młodych kobiet. Jak podaje portal Medonet.pl, w grupie wiekowej już poniżej 25. roku życia najczęściej diagnozuje się rakajajnika. Rak ten często rozwija się bezobjawowo, co utrudnia jego wczesne wykrycie.

W przypadku kobiet między 25. a 44. rokiem życia, coraz częściej rozpoznaje się rakaszyjkimacicy, ale również - niestety – wspomniany przed chwilą rakjajnika. Natomiast u pań w wieku od 45 do 64 lat, najczęstszym nowotworem obejmującym narządy płciowe jest raktrzonumacicy. Nieco rzadziej występują dwa pozostałe (szyjki macicy i jajnika). W grupie wiekowej od 65 roku życia połowę zachorowań stanowią przypadki nowotworutrzonumacicy, około 33 proc. nowotworów jajnika i około 17 proc. rakaszyjkimacicy.

Rak płuc. Kolejnym często występującym schorzeniem jest rakpłuca. Choć tradycyjnie kojarzony z mężczyznami w starszym wieku, coraz częściej dotyka młode kobiety. Raporty wskazują, że kobiety w wieku od 35 do 54 lat są teraz bardziej narażone na tę chorobę niż kiedykolwiek wcześniej. Zjawisko to jest o tyle zaskakujące, że nie wynika bezpośrednio z palenia papierosów, które stanowi główną przyczynę rakapłuc. Coraz więcej kobiet, które nigdy nie paliły, zapadają na tę chorobę. To zaś sugeruje istnienie innych, jeszcze nie do końca poznanych czynników ryzyka.

Niepokojący wzrost zachorowań na raka płuca u młodych kobiet stanowi wyzwanie dla lekarzy. Choć udało się zminimalizować ryzyko zawodowe, np. związane z kontaktem z azbestem, to nadal nie ma jednoznacznych odpowiedzi na pytanie, dlaczego coraz więcej młodych kobiet zapada na tę chorobę. Badania nad tym problemem są kontynuowane.