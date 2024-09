Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, między 1 a 15 września 2024 roku w Polsce doszło do aż 14 584 zachorowań na krztusiec. To 26-krotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, kiedy to odnotowano tylko 559 przypadków.