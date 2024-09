Więcej refundowanych leków w psychiatrii i onkologii

Nowa lista refundacyjna uwzględnia również rozszerzenie refundacji dla leków stosowanych w psychiatrii oraz opioidów dostępnych w aptekach. Co istotne, po raz pierwszy na liście znajdzie się terapia dla pacjentów z nowotworem dróg żółciowych.

Refundacje w 2024 roku

Marek Kos podkreślił, że w 2024 r. odnotowano wzrost dostępności nowych terapii. W sumie w tym roku refundacją objęto 135 nowych wskazań, w tym 36 terapii onkologicznych oraz 36 dotyczących chorób rzadkich. W obszarach takich jak psychiatria, neurologia i ginekologia zaszły istotne zmiany związane z refundacją apteczną.

Szybsze procedowanie wniosków refundacyjnych

Wiceminister Kos zwrócił również uwagę na znaczne przyspieszenie procedowania wniosków refundacyjnych. Średni czas tego procesu skrócił się o 136 dni i wynosi obecnie około 320 dni, a 243 dni bez okresów zawieszenia.

Do 16 września, do godziny 14:00 można zgłaszać uwagi do projektu drogą mailową na adres e-mail: wykazy-uwagi@mz.gov.pl. Listę refundowanych leków można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia.