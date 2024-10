Dzieci cierpiące na hemofilię będą mogły korzystać z nowej terapii z zastosowaniem emicizumabu.

Rewolucyjna terapia w walce z hemofilią

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, wraz z Zakładem Zamówień Publicznych Ministerstwa Zdrowia, zadecydował o przyspieszonej procedurze zakupu, aby jak najszybciej udostępnić tę innowacyjną metodę leczenia.

Dzieci pod stałą opieką specjalistów

Warto zaznaczyć, że obecnie leczenie hemofilii jest prowadzone z użyciem innych refundowanych preparatów, co zapewnia ciągłość terapii. Dzieci z hemofilią są pod opieką 15 ośrodków, a po postawieniu diagnozy szybko trafiają do programu lekowego, gdzie otrzymują odpowiednią opiekę profilaktyczną.

Czym jest hemofilia?

Hemofilia to wrodzona choroba krwi, charakteryzująca się zaburzeniami krzepnięcia, które mogą prowadzić do długotrwałych krwawień. Wyróżnia się dwa główne typy hemofilii: hemofilię A, spowodowaną niedoborem czynnika VIII, oraz hemofilię B, wynikającą z niedoboru czynnika IX. Choroba ta dziedziczy się w sposób recesywny związany z chromosomem X, co sprawia, że głównie dotyczy mężczyzn, podczas gdy kobiety mogą być nosicielkami. Szacuje się, że w Polsce na hemofilię cierpi około 2 tysiące osób, a objawy choroby mogą pojawiać się już w dzieciństwie, w postaci krwawień po urazach, łatwego siniaka oraz krwawień wewnętrznych, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia.