Alkohol spożywany raz na jakiś czas w umiarkowanych ilościach nie jest szkodliwy - może wręcz mieć pozytywny wpływ na zdrowie, jak np. w przypadku lampki czerwonego wina. Zdarza się jednak, że niektórzy sięgają po niego regularnie, przy wielu okazjach, czasem dla rozluźnienia czy ułatwienia kontaktów międzyludzkich. Wówczas może on spowodować skutki, których z pewnością wolelibyśmy nie widzieć. Jak alkohol wpływa na wygląd zewnętrzny?

Reklama

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Wpływ alkoholu na kondycję skóry

Alkohol zwiększa wydalanie moczu i może prowadzić do odwodnienia organizmu. Alkohol traktowany jest bowiem przez nasz organizm jak toksyna. W wyniku neutralizowania alkoholu przez nerki odwodniona staje się także skóra, która wówczas staje się sucha, matowa i podatna na podrażnienia. Alkohol ponadto rozszerza naczynia krwionośne, co może prowadzić do zaczerwienienia skóry oraz trwałego rozszerzenia naczynek, szczególnie na twarzy. Ponadto, alkohol może wzmagać trądzik i problemy skórne, ponieważ może nasilać stany zapalne skóry.

Reklama

Wcześniejsze i głębsze zmarszczki

Przewlekłe odwodnienie prowadzi do utraty elastyczności skóry, co przyczynia się do przedwczesnego pojawiania się zmarszczek i linii mimicznych. Fakt, że u osób, które często spożywają alkohol wcześniej pojawiają się zmarszczki wynika jednak nie tylko z odwodnienia skóry, ale także z wypłukiwania z organizmu składników istotnych dla jej właściwego funkcjonowania. Mowa m.in. o witaminie A, witaminach z grupy B, a także o wapniu, kwasie foliowym i cynku.

Picie alkoholu a opuchlizna przy oczach

U osób, które często i w nadmiarze piją alkohol dochodzi do hamowania wydzielania wazopresyny, czyli hormonu diuretycznego. W związku z tym nerki zaczynają pracować wolniej, a skóra pod oczami staje się opuchnięta i sina. Na cienie pod oczami może także wpływać odwodnienie związane z nadmiernym spożyciem alkoholu.

Słabe, łamliwe, wypadające włosy

Alkohol może powodować odwodnienie organizmu i wypłukiwanie z niego cynku. To z kolei może sprawiać, że włosy stają się słabe, łamliwe i mają rozdwojone końcówki. Mogą też wypadać z nadmiernych ilościach. Rzadkie, suche, pozbawione blasku włosy są więc kolejnym skutkiem częstego sięgania po napoje procentowe. Przewlekłe picie alkoholu może bowiem prowadzić do niedoborów witamin i minerałów, które są niezbędne dla zdrowia włosów.

Rozdwajające się paznokcie

Niedobór cynku wywołany nadmiernym piciem alkoholu może także powodować łamanie i rozdwajanie się paznokci.