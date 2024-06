Testy nieinwazyjne są dostępne dla wszystkich kobiet w ciąży bez względu na wiek.

Zasady finansowania badań prenatalnych

W ramach Programu Badań Prenatalnych, NFZ oferuje bezpłatne badania prenatalne dla każdej kobiety w ciąży w Polsce. Zmiana przepisów, która weszła w życie 5 czerwca 2024 roku, umożliwia wszystkim ciężarnym dostęp do nieinwazyjnych testów diagnostycznych, niezależnie od wieku czy innych czynników ryzyka. Finansowanie przez NFZ obejmuje szereg procedur, w tym badania ultrasonograficzne, konsultacje genetyczne oraz testy biochemiczne, co znacząco obniża barierę dostępu do troski o zdrowie prenatalne.

Cel badania

Program ten ma na celu identyfikację ryzyka wystąpienia wad płodu, ich wczesną diagnostykę oraz, o ile to możliwe, podjęcie leczenia jeszcze w okresie płodowym. Dzięki temu kobiety mogą podjąć świadome decyzje dotyczące swojego zdrowia i zdrowia przyszłego dziecka.

Rola NFZ

NFZ pokrywa koszty większości procedur związanych z opieką okołoporodową, w tym badań prenatalnych, co stanowi znaczące wsparcie dla przyszłych matek i ich rodzin.