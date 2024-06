Poparzenie skóry pierwsze objawy zaczyna dawać po ok. 4-6 godzinach od nadmiernej ekspozycji na słońce. Nasilenie objawów najczęściej występuje po ok. 12-24 godzinach, a ustępowanie zmian rozpoczyna się dopiero po około 72 godzinach.

Poparzenie słoneczne ma jednak skutki nie tylko w postaci natychmiastowych objawów. W dłuższej perspektywie i gdy występuje regularnie poparzenie słoneczne może powodować przedwczesne starzenie się skóry prowadząc do zmarszczek, przebarwień i utraty elastyczności, zwiększać ryzyko raka skóry i uszkadzać oczy prowadząc do problemów takich jak zaćma i uszkodzenie siatkówki. Z tego względu warto dbać o odpowiednią ochronę przed słońcem. Co jednak zrobić gdy już ulegliśmy poparzeniu?

Jakie są objawy poparzenia słonecznego?

Najczęstsze objawy poparzenia słonecznego to czerwona, bolesna skóra, która może być ciepła w dotyku. Skóra może stać się opuchnięta, a w cięższych przypadkach mogą pojawić się pęcherze wypełnione płynem. Po kilku dniach często pojawia się świąd i łuszczenie, które oznacza regenerację. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić również gorączka, dreszcze, ból głowy, nudności i zmęczenie.

Jak szybko wyleczyć oparzenie słoneczne?

Pierwsza pomoc przy poparzeniach słonecznych obejmuje schładzanie skóry za pomocą np. chłodnej kąpieli oraz nawilżanie skóry np. kremem zawierającym aloes. Należy też pić dużo wody, by zapobiec odwodnieniu, a także unikać słońca i narażania poparzonej skóry na promieniowanie słoneczne do momentu nim się całkowicie zagoi.

Czym smarować skórę po oparzeniu słonecznym? Co na oparzenia słoneczne stosować w pierwszej kolejności? Regeneracja skóry po poparzeniu może trwać kilka dni. Można ją przyspieszyć stosując preparaty dedykowane na oparzenia zawierające takie składniki jak pantenol, alantoina czy tlenek cynku. Dobrze jest też mieć w swojej apteczce kremy, maści, płyny lub pianki chłodzące, które nawilżają i regenerują skórę, a jednocześnie uśmierzają ból. Ulgę przynoszą także chłodne okłady np. z bawełnianego materiału zamoczonego w zimnej wodzie.

Istnieją także domowe sposoby na radzenie sobie z poparzeniem słonecznym. Do jednego z nich należy ten z wykorzystaniem kefiru lub mleka. Należy nałożyć chłodny, niesłodzony kefir na poparzoną skórę, a następnie spłukać go chłodną wodą po 20 minutach. Można także zamoczyć ściereczkę w zimnym mleku i nałożyć na poparzone miejsce. Białka i tłuszcze zawarte w mleku mogą pomóc złagodzić ból. Innym sposobem jest użycie do tego celu ogórka. Połóż plastry świeżego ogórka na poparzoną skórę. Ogórek ma właściwości chłodzące i nawilżające.