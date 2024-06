Fundacja Pro-Test porównała zawartość ponad 540 pestycydów w truskawkach kupionych w dwóch największych sieciach handlowych: Lidlu i Biedronce. Postanowiła sprawdzić w badaniach w akredytowanym laboratorium, czy polskie truskawki są zanieczyszczone pozostałościami środków ochrony roślin.

Okazało się, że wszystkie badane truskawki zawierały pozostałości kilku pestycydów, jednak żadna z próbek nie przekroczyła dopuszczalnych limitów ustalonych przez europejskie normy. Najwięcej, bo aż siedem różnych szkodliwych związków, zawierały polskie truskawki kupione w Biedronce. W polskich truskawkach z Lidla Fundacja Pro-Test wykryła trzy różne pestycydy.

Polskie truskawki zanieczyszczone

Choć badane truskawki mieszczą się w normie to i tak wyniki testu budzą niepokój fundacji ze względu na dużą liczbę różnych szkodliwych związków, szczególnie w truskawkach z Biedronki. "Nawet jeżeli pojedynczo mieszczą się one w granicach normy, to efekty działania mieszanki wielu różnych pestycydów na nasze zdrowie wciąż nie jest dobrze poznane. Badania pokazują, że toksyczność poszczególnych pestycydów może wzrosnąć, jeśli wejdą w reakcję z innymi" - ostrzega fundacja.

Pozostałości pestycydów są też w jabłkach, pomidorach i ziemniakach. "Tej sumy spożywanych każdego dnia toksycznych związków nie sposób kontrolować. I nie sposób przewidzieć, w jaki sposób długofalowo będą oddziaływać na zdrowie nasze i naszych dzieci. A zatem warto trzymać się zasady: im mniej pestycydów w tym, co jemy, tym lepiej" - zaleca fundacja.

Gdzie jest najwięcej pestycydów?

Pestycydy to substancje służące do zwalczania szkodliwych organizmów. Oprócz środków ochrony roślin, zaliczamy do nich np. środki do zwalczania gryzoni i karaluchów czy spreje na komary i kleszcze. Poprawnie stosowane nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka ani zwierząt. Nadmiar pestycydów jednak może być szkodliwy dla zdrowia.

Z wielu badań wynika, że pestycydów jest najwięcej w takich owocach jak: truskawki, szpinak, jarmuż, zielona kapusta, brzoskwinie, gruszki, nektarynki, jabłka, winogrona, papryka (odmiany słodkie i ostre), wiśnie, jagody, zielone fasolki.

Jest związek między ekspozycją na pestycydy a zwiększonym ryzykiem wystąpienia takich chorób, jak: nowotwory (m.in. jajnika, piersi, mózgu czy prostaty), zaburzenia neurologiczne (np. choroba Parkinsona i Alzheimera), choroby układu sercowo-naczyniowego, opóźnienia rozwojowe u dzieci, wpływ na zdolność reprodukcyjną i niepłodność zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, zaburzenia poznawcze na chorobach płuc kończąc