Czym jest "choroba limonkowa”?

"Choroba limonkowa” to bardzo silne poparzenie słoneczne występujące po kontakcie skóry z niektórymi owocami, warzywami i innymi roślinami w połączeniu z działaniem promieni UV. Właściwa nazwa tego schorzenia to fitofotodermatoza - pochodzi od słów phyto, czyli roślina, photo (światło) i dermathosis (zapalenie skóry). Podczas zagranicznych wakacji może się też przydać jej angielska nazwa - "margarita burns”. Nie jest to zwykłe oparzenie, które samo zejdzie po kilku dniach.

Fitofotodermatoza może objawiać się nawet poparzeniami drugiego stopnia, silnym swędzeniem i zaczerwienieniem, a także bąblami na skórze. Taka reakcja nie musi wystąpić od razu, ale nawet do 24 godzin po kontakcie ze szkodliwymi czynnikami. Czasem wystarczy nawet niewielka dawka promieniowania słonecznego. Jeśli zauważymy u dziecka podobne objawy koniecznie trzeba zgłosić się do lekarza. Poparzona skóra wymaga leczenia. Choroba może pozostawić trwałe przebarwienia i blizny.

Co wywołuje "chorobę limonkową”?

Fitofotodermatoza jest wywoływana przez związki fotosyntetyczne występujące w owocach cytrusowych, niektórych warzywach i innych roślinach. Zawarty w nich psoralen powoduje nadwrażliwość skóry na promienie słoneczne. Tzw. grupę fotouczulaczy stanowią:

owoce cytrusowe (np. pomarańcze, grejpfruty, cytryny, limonki)

(np. pomarańcze, grejpfruty, cytryny, limonki) soki, napoje i lody z owoców cytrusowych

a także: figi, marchew, seler, papryka, pasternak, pietruszka, koper, musztarda, dziurawiec

Jak chronić dziecko przed "chorobą limonkową”?

Przede wszystkim przebywając na słońcu nie należy podawać dzieciom owoców cytrusowych, a także soków, lodów i sorbetów z tych owoców. Narażone na ryzyko są szczególnie małe dzieci, które podczas jedzenia mogą wybrudzić sobie buzię i ręce. W tych miejscach skóra staje się szczególnie wrażliwa na poparzenie słoneczne. W takiej sytuacji należy jak najszybciej, dokładnie zmyć ze skóry sok z cytrusów. A następnie przez jakiś czas unikać kontaktu ze słońcem.

Dotyczy to nie tylko dzieci, również w przypadku dorosłych, jeśli sok cytrusowy trafi na skórę może wywołać nadwrażliwość na promieniowanie UV i doprowadzić do poparzeń słonecznych.