Olej rycynowy – zastosowanie

Olej rycynowy jest stosunkowo tani. Litr kupimy za średnio 50 zł. Biorąc pod uwagę cenę, dostępność i właściwości, nic dziwnego, że jest chętnie stosowany. Znajdziemy go w kosmetykach, stosowany jest też w medycynie i farmacji. Każdy znajdzie odpowiednie dla siebie zastosowanie.

Przykładowo bywa on składnikiem produktów, które pielęgnują włosy i paznokcie. Znajdziemy go też w kremach, szminkach czy maseczkach. Świetnie sprawdza się również w regeneracji suchych pięt, kolan czy łokci. Stosowany jest on również w przemyśle spożywczym – między innymi jako dodatek do żywności lub słodyczy.

Jakie działanie ma olej rycynowy?

Olej rycynowy działa wszechstronnie. Pielęgnuje skórę, włosy i paznokcie, nawilża, działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, wspomaga procesy antyoksydacyjne, zatrzymuje wilgoć w głębokich warstwach skóry, pomaga w stymulowaniu produkcji kolagenu czy też pobudza cebulki włosów, brwi oraz rzęs. Ponadto olej rycynowy pomocny jest w odbudowie cery trądzikowej ponieważ wspomaga odbudowę płaszcza lipidowego naskórka.

Stosowanie go na włosy wpływa nie tylko na ich stan, lecz także wygląd – wygładza je, dzięki niemu są miękkie i lśnią. Poza tym rosną – jego stosowanie pobudza włosy, brwi i rzęsy do wzrostu. Warto podkreślić, że stosowanie oleju rycynowego na włosy może przyciemnić ich kolor.

Czy olej rycynowy można pić?

Jedną z właściwości oleju rycynowego jest działanie przeczyszczające. Dlatego też używany bywa w problemach z wypróżnianiem. Wówczas stosuje się go wewnętrznie.

W związku z tym przyjęła się również opinia, że picie oleju rycynowego może być świetnym sposobem na to, by szybko się odchudzić. Jak podaje serwis Radio ZET Zdrowie – trendem na TikToku stało się w ostatnim czasie picie oleju w tym celu, a filmiki osiągają miliony wyświetleń. Ponadto niektóre z osób twierdzą również, że olej rycynowy chroni przed nowotworami. Należy podkreślić, że z takimi trendującymi praktykami warto uważać.

Jak wynika z wypowiedzi pielęgniarki Jane Clarke dla "Daily Mail", która została przywołana w serwisie Radia ZET, takie wewnętrzne spożywanie oleju rycynowego wiązać się może z wystąpieniem ostrej biegunki – i to już stosując małe jego dawki. Duże dawki to już możliwość odwodnienia, nudności, wymiotów czy skurczów brzucha.

Odchudzanie się polegające na codziennym przeczyszczaniu może być groźne dla zdrowia. Ciągłe wypróżnianie doprowadza do tego, że organizm przyjmuje zdecydowanie zbyt mało kalorii, co może wiązać się z brakiem energii i złym samopoczuciem. Ponadto po skończeniu "kuracji" bardzo szybko może pojawić się efekt jojo, czyli powrót do poprzedniej wagi.

Przeciwwskazania do stosowania oleju rycynowego

Oleju rycynowego nie powinny stosować osoby, które mają nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników aktywnych lub są na niego uczulone. Ponadto należy przerwać stosowanie w przypadku reakcji alergicznych po nałożeniu go na skórę. Nie powinny do także stosować osoby w ciąży i karmiące piersią.