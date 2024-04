Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Łukasz Krasoń w zaproszeniu na poniedziałkowe spotkanie wskazał, że jednym z priorytetów działań Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych jest zmiana systemowych rozwiązań dotyczących asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami.

Na poniedziałkowe spotkanie zaproszono przedstawicieli organizacji pozarządowych. W ocenie Krasonia wypracowanie odpowiednich rozwiązań wymaga precyzyjnego rozpoznania potrzeb reprezentantów środowiska OzN.



Podczas spotkania zostaną omówione najważniejsze założenia przyszłego systemu, który będzie miał za zadanie odpowiadać na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie asystencji osobistej.

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania organizacji pozarządowych realizacją usług asystencji osobistej. Jednakże dla wielu osób z niepełnosprawnościami usługa asystencji osobistej jest nadal niedostępna.

Spotkanie odbędzie się 29 kwietnia 2024 r. w godzinach 11:00 – 15:00, w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 (sala in. A. Bączkowskiego).



Zgłoszenia należy przesłać do piątku, 26 kwietnia do godz. 10:00 na adres Sekretariat.BON@mrips.gov.pl.

Dane z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (stan na dzień 10 sierpnia 2023 r.)

Według danych z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (stan na dzień 10 sierpnia 2023 r.) liczba:



1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, wynosi 108 619;



2) osób pomiędzy 16. a 18. rokiem zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zgodnie z prawomocnym orzeczeniem lub wyrokiem sądu, wynosi łącznie 69 044;



3) osób po 18. roku życia zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, zgodnie z prawomocnym orzeczeniem lub wyrokiem sądu, wynosi 105 7312;



4) osób po 18. roku życia zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, zgodnie z prawomocnym orzeczeniem lub wyrokiem sądu, wynosi 1 451 624.

Elektroniczny Krajowy System Monitorowania i Orzekania o Niepełnosprawności. Służy gromadzeniu danych dotyczących procesu orzekania o niepełnosprawności.