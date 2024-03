Auchan poinformowało, że wafle mają niewłaściwą jakość.

Auchan wycofało wafle

Sklep podał dane produktu.

Nazwa produktu: Wafle tortowe pełnoziarniste kwadratowe 160 g. Kod kreskowy (EAN): 5904215164708. Data przydatności: 09.08.2024. Nr partii: 12112023B03. Producent: Eurowafel sp. z o.o., sp. k., ul. Władysława Grabskiego 23, 32-640 Zator. Dystrybutor: Auchan, ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno

Apel Auchan

Auchan apeluje, by klienci, którzy kupili ten produkt nie spożywali go. Najlepiej go wyrzucić lub zwrócili do sklepu. Za oddanie wafli można otrzymać z powrotem całkowity koszt ich zakupu.