Darmowe leki - teraz przepisze je również lekarz prywatny

Od września ubiegłego roku prawo do darmowych leków mają osoby, które skończyły 75 lat oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia. Jednak nie wszyscy lekarze mają prawo do wypisywania takich recept. Nie mogą tego zrobić przede wszystkim lekarze przyjmujący prywatnie, a także lekarze zatrudnieni w hospicjach, hospicjach domowych, centrach zdrowia psychicznego i szpitalach psychiatrycznych.

Apele do Ministerstwa Zdrowia w sprawie zniesienia tych ograniczeń kierowane były od dawna. I wygląda na to, że resort wreszcie przychyli się do tych próśb.

- Mamy informacje, że powinniśmy to zmienić, upoważnić dużo więcej osób. I planujemy to zrobić. Zespół kończy prace nad ułatwieniami dla lekarzy i farmaceutów w tym zakresie - powiedział wiceminister Maciej Miłkowski w rozmowie z serwisem Zdrowie PAP.

- Chcemy, żeby wszyscy lekarze mogli przepisywać te recepty. I żeby wystawienie recepty było związane z uprawnieniami pacjenta. Proces konsultacji publicznych ma się odbyć w kwietniu, maju, mamy to już mocno przedyskutowane ze środowiskiem lekarzy i farmaceutów - dodał Miłkowski.

Zmiana ma dotyczyć jedynie uprawnień do wystawiania recept. MZ nie planuje zmian w wykazie dostępnych leków. Obecnie na liście refundacyjnej leków dla osób poniżej 18 lat znajduje się 2800 pozycji, a na liście leków dla seniorów 3754.

Bezpłatne leki - komu przysługują?

Do sierpnia ubiegłego roku darmowe leki przysługiwały osobom mającym co najmniej 75 lat. Od 1 września 2023 r. obowiązuje rozszerzony program darmowych leków, obejmujący również osoby z grupy 65 plus, a także dzieci i młodzież do lat 18.

Prawo do utrzymania recepty na darmowe leki będzie w pierwszej kolejności weryfikowane na podstawie numeru PESEL. Leki mogą być przepisane tylko zgodnie ze wskazaniami, które obejmuje refundacja, a zatem lekarz najpierw musi zdiagnozować odpowiednie schorzenie.

Darmowy lek musi się znajdować w wykazie "D1" lub "D2: refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Wykaz jest uaktualniany co trzy miesiące.

Darmowe leki - kto może wypisać?

W chwili obecnej receptę na bezpłatne leki może wypisać:

lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ma umowę z NFZ,

lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) lub lekarz po zakończonym leczeniu szpitalnym po spełnieniu dodatkowych warunków,

pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept, która ma umowę z NFZ,

lekarz dowolnej specjalności, który ma prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania – dla siebie lub dla najbliższej rodziny.

Takiej recepty nie może wypisać farmaceuta.

Recepta na bezpłatne leki, wystawiana przez uprawnionego lekarza lub pielęgniarkę, w polu "kod uprawnień dodatkowych" powinna zawierać literę "S" w przypadku seniorów lub "DZ" w przypadku dzieci i młodzieży.

Kodu tego nie może wpisać lub poprawić farmaceuta. On jedynie sprawdza, które z przepisanych leków znajdują się na wykazach bezpłatnych leków.