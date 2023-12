Ogniska wąglika w Afryce

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że w pięciu krajach Afryki Wschodniej i Południowej występują ogniska wąglika. W Kenii, Malawi, Ugandzie, Zambii i Zimbabwe stwierdzono w sumie 1166 podejrzeń, 37 potwierdzonych przypadków wąglika i 20 zgonów.

W tych krajach choroba występuje endemicznie, jednak w Zambii ma miejsce największa epidemia od 12 lat. Do 20 listopada kraj zgłosił 684 podejrzenia, 25 potwierdzonych przypadków i cztery zgony. Dotychczas zgłaszano tam sporadyczne przypadki u zwierząt i ludzi. W Ugandzie stwierdzono w tym roku 13 ofiar śmiertelnych, w ubiegłym roku ta liczba wyniosła dwa.

W Kenii w tym roku doszło do trzech zgonów (w ubiegłym nie stwierdzono żadnego), z kolei w Malawi odnotowano pierwszy w historii przypadek u ludzi.

"Aby zakończyć te epidemie, musimy przerwać cykl infekcji, najpierw zapobiegając chorobie u zwierząt. – powiedziała dr Matshidiso Moeti, dyrektor regionalny WHO na Afrykę. "Wspieramy krajowe wysiłki w zakresie kontroli epidemii, zapewniając specjalistyczną wiedzę, a także wzmacniając współpracę z agencjami partnerskimi na rzecz wspólnego podejścia do ochrony zdrowia ludzi i zwierząt" - dodała.

Największe obawy WHO budzi epidemia w Zambii, ze względu na skalę, a także częstsze przemieszczanie się zwierząt przy granicy, co stwarza ryzyko rozprzestrzenienia się choroby na inne kraje. Dlatego tam skierowano największe siły wsparcia i kontroli. Władze Zambii przy wsparciu Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa zaszczepiły ponad 122 tys. sztuk bydła, owiec i kóz. Przeznaczono też 400 tys. dodatkowych dawek szczepionki dla 11 okręgów wysokiego ryzyka w zachodniej części kraju.

Jak pisze WHO, afrykańskie ogniska wąglika są spowodowane wieloma czynnikami. To m.in. zmiany klimatyczne, brak bezpieczeństwa żywnościowego, słabą profilaktyką i narażeniem na chorobę poprzez kontakt ludzi z mięsem zakażonych zwierząt.

Wąglik - co to za choroba?

Wąglik to odzwierzęca Wąglik to choroba odzwierzęca wywoływana bakterię z gatunku Bacillus anthracis (laseczką wąglika). Występuje endemicznie w krajach Afryki, Ameryki Środkowej i Południowej oraz Azji. Pojawiają się też przypadki w Turcji, Stanach Zjednoczonych i Rosji. W Polsce w ostatnich latach nie stwierdzono obecności tej choroby.

Wąglik atakuje domowe i dzikie zwierzęta roślinożerne. Źródłem zakażenia wśród ludzi są chore zwierzęta (głównie bydło, konie, świnie, kozy, owce, wielbłądy) oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak mięso, krew, skóra, wełna, kości, włosie. Zwierzęta zarażają się drogą pokarmową, zjadając trawę zawierającą przetrwalniki bakterii lub pijąc skażoną wodę.

Zwykle nie dochodzi do przenoszenia wąglika ze zwierzęcia na zwierzę ani z człowieka na człowieka, chociaż zgłaszano rzadkie przypadki przenoszenia wąglika z człowieka na człowieka w przypadku wąglika skórnego.

Wąglik skórny jest najczęstszą z trzech postaci tej choroby. Stanowi ponad 95 proc. przypadków u ludzi na całym świecie. Śmiertelność w tej postaci wynosi od 5 proc. (przy braku leczenia jest to 20 proc.). Najgroźniejsza jest płucna postać wąglika, w tym przypadku śmiertelność jest bliska 100 proc.

Wszystkie przypadki wąglika u ludzi wymagają hospitalizacji. Leczenie odbywa się poprzez podawanie antybiotyków, łagodzenie objawów i zapobieganie odwodnieniu.