Uwaga na "cichego zabójcę"

Od jakiegoś czasu mamy do czynienia z prawdziwie zimową temperaturą. Po wyjątkowo ciepłym październiku i niezbyt zimnym początku listopada przyszły wreszcie minusowe temperatury. A to oznacza, że sezon grzewczy ruszył na dobre. W ruch poszły piece, kominki i wszelkie urządzenia grzewcze. To stwarza niebezpieczeństwo zatrucia czadem.

Jak informuje sanepid, każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, czyli czadem, umiera ponad 100 osób a blisko 2 tys. ulega podtruciu.

"W okresie jesienno-zimowym, w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem, który nazywany jest także cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu" - ostrzega na swojej stronie.

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenie na Twitterze.

"Używasz kominka, gazowego podgrzewacza wody, pieca węglowego, gazowego lub olejowego? Jeśli poczujesz się słabo, działaj natychmiast. Sprawdź, jakie objawy mogą wskazywać na zatrucie czadem" - czytamy.





Zatrucie czadem - objawy

Tlenek węgla (czad) jest gazem bezwonnym i bezbarwnym. Powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Ma silne właściwości toksyczne.

W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną 250 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Następstwem ostrego zatrucia - przy dużych stężeniach tego gazu - może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność krążeniowo-oddechowa i śmierć.

Jak wyglądają objawy zatrucia czadem? To przede wszystkim:

przyspieszone bicie serca,

osłabienie,

ból i zawroty głowy,

duszność,

senność,

nudności i wymioty,

drgawki,

utrata przytomności.

Czad - jak się chronić?

Sanepid, strażacy i pogotowie regularnie przypominają o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa chroniących nas przed ryzykiem zaczadzenia. O czym powinniśmy pamiętać?

dbać o jakość i sprawność urządzeń grzewczych,

sprawdzać szczelność przewodów kominowych i regularnie je czyścić,

dbać o odpowiednią wentylację - nie zasłaniać kratek wentylacyjnych,

regularnie wietrzyć pomieszczenia,

zaopatrzyć w czujniki dymu/czadu,

nie bagatelizować żadnych podejrzanych objawów.

Zatrucie czadem - co należy robić?

Jak należy reagować, gdy pojawi się podejrzenie zatrucia czasem? O postępowaniu informuje pogotowie ratunkowe.

Powinniśmy: