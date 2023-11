Marihuana a choroby serca

Regularne używanie marihuany może zwiększać ryzyko niewydolności serca, udaru lub zawału serca, nawet po uwzględnieniu innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, takich jak cukrzyca typu 2, wysokie ciśnienie krwi czy otyłość. Tak wynika z dwóch wstępnych badań, które zostaną zaprezentowane podczas kongresu American Heart Association 2023, jednej z najważniejszych światowych imprez, na których omawiane są najnowsze osiągnięcia, badania i praktyki dotyczące nauki o układzie sercowo-naczyniowym. Pisze o tym serwis neurosciencenews.

Reklama

W Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach dynamicznie rośnie spożycie marihuany, inaczej konopi indyjskich. Coraz więcej stanów legalizuje ten środek do użytku rekreacyjnego i medycznego. Jednak wpływ marihuany na zdrowie serca i mózgu wciąż nie jest do końca poznany. Trochę światła na tę kwestię rzucają dwa nowe badania przeprowadzone przez różne grupy badawcze. W obu skupiono się na wpływie stosowania marihuany na schorzenia serca.

Reklama

Marihuana prowadzi do niewydolności serca

Pierwsze ze wspomnianych badań zostało przeprowadzone z udziałem prawie 157 tys. dorosłych Amerykanów. Mediana ich wieku wyniosła 54 lata, kobiety stanowiły 61 proc.

- Wcześniejsze badania pokazywały związek między używaniem marihuany a chorobami układu krążenia, takimi jak choroba wieńcowa, niewydolność serca i migotanie przedsionków, które prowadzą do niewydolności serca– powiedział główny autor badania Yakubu Bene-Alhasan. Jego ekipa postanowiła zweryfikować te doniesienia.

Żaden z 156 999 uczestników badań w momencie ich rozpoczęcia w czerwcu 2016r. nie cierpiał na niewydolność serca. Po wypełnieniu ankiety dotyczącej używania marihuany (zarówno w celach medycznych, jak i nie) i byli obserwowani przez 45 miesięcy.

Reklama

W czasie prawie czterech lat u 2958 osób (prawie 2 proc.) rozwinęła się niewydolność serca. U osób, które deklarowały codzienne używanie marihuany, ryzyko wystąpienia niewydolności serca było o 34 proc. wyższe w porównaniu z osobami, które w ogóle nie stosowały marihuany. W analizie wtórnej, gdy do badania dodano chorobę wieńcową, ryzyko wystąpienia niewydolności serca spadło z 34 do 27 proc., co może wskazywać, że przy tej chorobie używanie marihuany może prowadzić do niewydolności serca.

W ankietach uczestnicy nie zaznaczali jednak w jaki sposób marihuana była stosowana, jedzona czy wdychana.

Marihuana zwiększa ryzyko zdarzeń sercowych

W drugim badaniu naukowcy przyjrzeli się danym z National Hospital Sample, krajowej bazy danych dotyczącej hospitalizacji, aby sprawdzić, w jaki sposób pobyt w szpitalu z powodu zdarzeń sercowo-naczyniowych (zawał serca, udar, zatrzymanie akcji serca, arytmia) wiązał się ze stosowaniem marihuany.

W analizie uwzględniono pacjentów mających co najmniej 65 lat, ze stwierdzonymi czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, którzy nie palili papierosów ani innych wyrobów tytoniowych. Badanych podzielono na dwie grupy: użytkowników marihuany i abstynentów.

Badanie wykazało, że wśród 28 535 osób zażywających konopie indyjskie wystąpiło ryzyko chorób układu krążenia:

ryzyko wystąpienia poważnego zdarzenia sercowego lub mózgowego podczas hospitalizacji u zażywających marihuanę było o 20 proc. większe niż u pacjentów, którzy nie używali konopi indyjskich,

ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia podczas pobytu w szpitalu w pierwszej grupie było o 13,9 proc. wyższe,

zawał serca w grupie używających marihuanę pojawił się u 7,6 proc. pacjentów, w grupie nieużywających - u 6 proc.,

konieczność przeniesienia do innych placówek wystąpiła odpowiednio u 28,9 i 19 proc.,

ponadto w grupie stosujących marihuanę notowano częstsze przypadki podwyższonego ciśnienia krwi i podwyższonego poziomu cholesterolu.

– Od 2015 r. stosowanie konopi indyjskich w USA wzrosło prawie dwukrotnie, rośnie także wśród osób starszych, dlatego ważne jest zrozumienie potencjalnego zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego wynikającego z używania konopi indyjskich – powiedział główny autor badania, Avilash Mondal, lekarze ze szpitala Nazareth w Filadelfii.

– Oba badania wskazują, że ryzyko komplikacji sercowo-naczyniowych związanych z używaniem konopi indyjskich staje się coraz wyraźniejsze i powinno być dokładnie rozważane i monitorowane przez pracowników służby zdrowia i społeczeństwo – dodał.

– Konieczne są dalsze badania, aby poznać długoterminowe skutki używania konopi indyjskich. A pracownicy systemu ochrony zdrowia powinni uwzględnić pytanie "Czy zażywasz konopie indyjskie?" podczas zbierania wywiadu od pacjenta. Jeśli zapytasz pacjenta, czy pali, on pomyśli, że chodzi o papierosy - podsumował.