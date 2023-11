Auchan wycofuje zabawkę dla dzieci

Na stronie sieci supermarketów Auchan pojawił się komunikat o wycofaniu ze sprzedaży zabawek dla dzieci - różnokolorowych piłek.

"W trosce o wasze bezpieczeństwo firma Auchan wycofuje ze sprzedaży poniższy produkt, z uwagi na przekroczoną zawartość DEHP oraz DIBP" - czytamy na stronie.

Auchan prezentuje zdjęcie i podaje szczegóły produktu:

Nazwa produktu: PIŁKA 21 CM PERŁA

Kod produktu: 806468S231

Kod kreskowy: (EAN): 3245675587525

Konsumenci, którzy zakupili wskazany produkt proszeni są o nie używanie go lub/oraz zwrot do sklepu, w którym został zakupiony. Produkt zwrócony zostanie całkowicie zrefundowany" - informuje sieć na swojej stronie.

Ftalany - czym są?

DEHP (ftalan di 2-etyloheksylu) i DIPB (ftalan diizobutylu) to substancje chemiczne z grupy ftalanów. Są składnikiem plastikowych produktów, jak zabawki, pojemniki do przechowywania żywności czy opakowania kosmetyków, a także materiałów budowlanych i środków chemicznych. Należą do związków endokrynnie czynnych, nazywane są też "wiecznymi chemikaliami", ponieważ nie ulegają naturalnemu rozkładowi, ich pozostałości bardzo długo utrzymują się w glebie, wodzie czy organizmie ludzkim.

Ich nadmiar jest toksyczny, ma przede wszystkim niekorzystny wpływ na układ rozrodczy. Badania wykazały także, że są czynnikiem ryzyka rozwoju chorób nowotworowych, sercowo-naczyniowych i oddechowych, mogą się również przyczyniać do otyłości.