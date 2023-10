Na stan cery wpływa wiele czynników – m.in. geny, hormony, stres i higiena, a także zanieczyszczenie powietrza. Od czego robi się trądzik? Trądzik pojawia się na skórze wskutek procesu oczyszczania organizmu ze szkodliwych produktów przemiany materii. Co nasila trądzik, a co pozwala pozbyć się trądziku? Sprawdź!

Przyczyny trądziku

Głównymi przyczynami trądziku są m.in. zwiększona produkcja łoju, zablokowanie aparatu włosowo-łojowego przez czop rogowy, a także kolonizacja przewodu wyprowadzającego przez bakterie oraz reakcja zapalna bądź reakcja immunologiczna.

Trądzik a dieta.Co jeść, żeby nie mieć trądziku?

Niemały wpływ na powstawanie niedoskonałości ma to, co jemy. Podczas gdy niektóre posiłki mogą spowodować nasilenie pracy gruczołów łojowych, inne mogą je osłabić. Codziennie spożywamy zwykle co najmniej trzy posiłki, które, być może, nie zawsze są zbilansowane.

Produkty, które zaostrzają zmiany trądzikowe to przede wszystkim kakao, krowie mleko i produkty bogate w cukry proste. Także spożywane dużej ilości słodyczy, potraw smażonych, napojów gazowanych i produktów zawierających konserwanty i sztuczne barwniki może doprowadzić cerę do złego stanu. By skutecznie walczyć z trądzikiem należy wyeliminować z diety niezdrowe produkty i zastąpić je zdrowymi posiłkami bogatymi w witaminy A, E, witaminy z grupy B oraz cynk i siarkę.

Ważne jest również to, by dieta była zróżnicowana i zawierała duże ilości warzyw i owoców. Niezbędne jest także picie dużej ilości wody. Pozwala ono oczyścić organizm z toksyn.

Oczyszczanie twarzy

Skóra każdego dnia mierzy się z różnego rodzaju zanieczyszczeniami – smogiem, kurzem, spalinami i innymi szkodliwymi substancjami. W powietrzu i przestrzeni publicznej zawartych jest także wiele bakterii i drobnoustrojów. Niestety, poprzez dotykanie poręczy w autobusach czy tramwajach, a następnie skóry twarzy przenosimy niechciane bakterie, które – dzięki m.in. gruczołom łojowym - mogą się swobodnie rozwijać.

Oczyszczanie twarzy to kolejny klucz do ładnie wyglądającej, zdrowej i świeżej cery. Kosmetyki wysokiej jakości skutecznie odświeżają skórę, zapobiegają zatykaniu porów, redukują podrażnienia, tonizują, zmniejszają zaczerwienienia i przywracają właściwe pH skóry. Co więcej, skutecznie hamują rozwój bakterii i pozwalają na wchłonięcie składników zawartych w kremach.

Kolejną ważną kwestią jest dokładne oczyszczanie skóry z makijażu. Pozostałości makijażu powinny być bardzo dokładnie usunięte, by pory nie były zablokowane. Ich zablokowanie może bowiem prowadzić do powstawania stanów zapalnych, zaskórników i krostek.

Emocje a trądzik

Negatywne emocje, pęd życia i natłok obowiązków to często spotykane sytuacje, które - niestety - nie pozostają obojętne dla kondycji naszej skóry. Ciągłe napięcie może skutkować zwiększonym wydzielaniem kortyzolu, nazywanego "hormonem stresu". Kortyzol z kolei negatywnie wpływa na trądzik i może prowadzić do nasilenia problemów skórnych. Dlatego ważne jest, by – gdy chcemy skutecznie walczyć z trądzikiem - wypracować techniki radzenia sobie ze stresem.