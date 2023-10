Według założeń medycyny chińskiej czy hinduskiej Ajurwedy – odporność rodzi się w żołądku. To, co zawiera nasza codzienna dieta, przekłada się potem na nasze samopoczucie i odporność, o którą szczególnie powinniśmy dbać w okresie jesienno-zimowym. Sięgając po naturalne produkty stymulujące układ odpornościowy, nie zapominajmy o olejach zawierających wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, działające przeciwzapalnie.

Olej z czarnuszki wzmacnia odporność

Spożywanie oleju z czarnuszki wpływa na wzrost przeciwciał w naszym organizmie, co z kolei przekłada się na to, że nasza odporność na wirusy i bakterie również rośnie. Czarnuszka jest bogata m.in. w witaminę E, która jest silnym antyoksydantem i neutralizuje wolne rodniki. Składnikiem olejku eterycznego z czarnuszki jest tymochinon znany z przeciwzapalnego działania. Wadą oleju z czarnuszki jest jego specyficzny smak i zapach, dlatego nie wszystkim może smakować. Stosowanie oleju należy rozpocząć od kilku kropel dziennie podczas lub po posiłku, a następnie stopniowo zwiększać jego ilość.

Olej konopny – źródło kwasów omega-3

Olej konopny zawiera ponad 20% kwasów omega-3 a także magnez, żelazo, witaminę C i cynk. Jest źródłem rzadko spotykanego w żywności kwasu gamma-linolenowego GLA, który ma działanie przeciwzapalne. Picie oleju konopnego może być pomocne w zwalczaniu infekcji podczas sezonu grypowego. Jego smak jest określany jako orzechowo-korzenny. Korzystny wpływ na nasze zdrowie ma spożywanie 1-2 łyżek stołowych oleju z konopi dziennie.

Olej lniany – źródło witaminy A, D, E i K

Działanie oleju lnianego jest niezwykle korzystne dla naszego organizmu. Zawiera on witaminy A, D, E i K, które są rozpuszczalne w tłuszczach i w formie oleju są najlepiej przyswajane. Podnosi naszą odporność, ale także zmniejsza ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych i aktywizuje podziały komórkowe. Olej lniany ochrania też błonę śluzową żołądka i pomaga jej się zregenerować, a jak wiadomo – odporność rodzi się w brzuchu. Jego smak najczęściej odczuwany jest jako neutralny lub gorzki. Najlepiej spożywać około 1 łyżkę stołową oleju lnianego dziennie.

Olej spożywaj tylko na zimno!

Jeśli chcemy przyjmować olej doustnie, warto pamiętać, aby spożywać je na zimno. Możemy też wykorzystywać oleje jako dodatek np. do sałatek. Pamiętajmy też, by wybierać oleje ze sprawdzonych źródeł.Bez względu na to, jaki olej na odporność wybierzemy, najlepiej sięgnąć po produkt tłoczony na zimno, ponieważ tylko taki zachowuje najwięcej zdrowotnych właściwości.