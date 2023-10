Lista darmowych leków. Znikają dwa leki dla dzieci

Na stronach rządowych znalazł się projekt obwieszczenia Ministerstwa Zdrowia zawierającego wykaz leków refundowanych, który ma obowiązywać od 1 listopada. Dokument mówi też o zmianach na liście darmowych leków dla dzieci. Z wykazu znikają dwa preparaty: Toujeo oraz Enstilar.

Jak wyjaśnia MZ, zmiana jest podyktowana wskazaniami refundacyjnymi. W przypadku tych leków dotyczą wyłącznie pacjentów dorosłych. "Przez wzgląd na brak refundacji w populacji pediatrycznej, od 1 listopada br. niniejsze produkty lecznicze nie znajdą się na wykazie bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży" - informuje resort.

Nowe leki na listach "65 plus" i "18 minus"

Na listach darmowych leków znajdą się też nowe pozycje.

W przypadku listy bezpłatnych leków dla seniorów są to:

wildagliptyna (rozszerzenie zakresu wskazań refundacyjnych leku Glypvilo w leczeniu cukrzycy typu 2, u pacjentów po ukończeniu 65. roku życia.)

sitagliptyna (rozszerzenie zakresu wskazań refundacyjnych leku Maysiglu w leczeniu cukrzycy typu 2, u pacjentów po ukończeniu 65. roku życia.)

sitagliptyna + metforminy chlorowodorek (rozszerzenie zakresu wskazań refundacyjnych leku Maymetsi w leczeniu cukrzycy typu 2, u pacjentów po ukończeniu 65. roku życia)

siarczan morfiny (wskazania refundacyjne: nowotwory złośliwe)

siarczan morfiny (wskazania refundacyjne: neuralgia popółpaścowa przewlekła)

Na listę darmowych leków dla dzieci trafi:

siarczan morfiny (wskazania refundacyjne: nowotwory złośliwe)

siarczan morfiny (wskazania refundacyjne: neuralgia popółpaścowa przewlekła)

Znikają dwa leki z grupy flozyn

Wcześniej pisaliśmy, że na listopadowej liście refundacyjnej zabraknie dwóch leków z grupy flozyn, czyli leków stosowanych w cukrzycy typu 2. To dapagliflozyna i kanagliflozyna. Na liście pozostanie jedynie empagliflozyna.

Zmiana jest jednak czasowa. W listopadzie i grudniu leki będą pełnopłatne, 1 stycznia wspomniane leki mają wrócić na listę refundacyjną.

- W odstępstwie od apelu, by pacjenci nie robili zapasów, w tej sytuacji informujemy, by zabezpieczyć pacjentów w leki. Chodzi o to, by w okresie od września do końca października, wypisać im zapas na kolejne jeszcze przynajmniej dwa miesiące. Dzięki temu będą mogli odebrać w aptece leki za okres, kiedy preparaty nie będą refundowane - mówił Tomasz Zieliński, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego i lekarz rodzinny z woj. lubelskiego.