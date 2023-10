Objawy porażenia nerwu twarzowego mogą obejmować:

1. Nagłe, jednostronne osłabienie lub paraliż twarzy, które mogą sprawić, że trudno jest zamykać oko lub uśmiechać się. 2. Ból wokół żuchwy lub za uchem po stronie osłabionej lub sparaliżowanej. 3. Zmiany w odczuwaniu smaku Zwiększone łzawienie lub ślinienie. 4. Zwiększona wrażliwość na dźwięki w jednym uchu.

Przyczyny porażenia nerwu twarzy

Co powoduje porażenie nerwu twarzy? Przyczyny mogą być rozmaite i nie w każdym przypadku lekarz jest w stanie je ustalić. Może być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak:

INFEKCJE WIRUSOWE. Wiele przypadków porażenia nerwu twarzowego jest spowodowanych zakażeniem wirusami, takimi jak wirus opryszczki powodujący także półpasiec. CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE. Niektóre choroby autoimmunologiczne, takie jak choroba Sjögrena sprzyjająca powstawaniu zacieków zapalnych lub ziarniniak Wegenera prowadzący do zapalenia naczyń krwionośnych, mogą prowadzić także do porażenia nerwu twarzowego. CUKRZYCA. Osoby z cukrzycą są bardziej narażone na porażenie nerwu twarzowego. URAZY GŁOWY. Gwałtowne kontuzje w obszarze głowy, zwłaszcza te, które powodują złamanie kości twarzoczaszki, mogą uszkodzić nerw twarzowy, co może prowadzić do porażenia. NOWOTWORY. Zdarza się, że guzy mózgu lub innych struktur znajdujących się w pobliżu nerwu twarzowego mogą prowadzić do porażenia. Jest to jednak rzadko występująca przyczyna porażenia nerwu twarzy. ZABIEGI CHIRURGICZNE. Porażenie nerwu twarzowego może wystąpić jako komplikacja po operacjach twarzy lub okolic ucha.

Czy porażenie nerwu twarzy jest groźne?

Porażenie nerwu twarzowego może być niepokojące i niekomfortowe, a w dłuższej mierze także bardzo uciążliwe, ale zazwyczaj nie jest stanem zagrażającym życiu. Większość osób z porażeniem nerwu twarzowego odzyskuje pełną lub prawie pełną funkcję nerwu twarzowego w ciągu kilku tygodni lub miesięcy.



W niektórych przypadkach porażenie nerwu twarzowego może prowadzić do poważniejszych problemów, takich jak trwałe uszkodzenie nerwu twarzowego. To z kolei może prowadzić do trwałego paraliżu twarzy, utrudniać zdolność mówienia, komplikować jedzenie i picie oraz upośledzać mruganie. W szczególnie rzadkich przypadkach porażenie nerwu twarzowego może być spowodowane poważnymi komplikacjami zdrowotnymi, takim na przykład jak nowotwór mózgu. Dlatego ważne jest, aby niepokojące objawy wskazujące na porażenie nerwu twarzowego zawsze skonsultować z lekarzem.

Jak leczyć porażenie nerwu twarzy?

Leczenie porażenia nerwu twarzowego zależy od przyczyny i może obejmować przyjmowanie leków przeciwwirusowych czy sterydów. Leki przeciwzapalne, takie jak kortykosteroidy, mogą pomóc zmniejszyć stan zapalny i obrzęk nerwu twarzowego. Czasami pacjentom zaleca się także fizjoterapię. Ćwiczenia fizjoterapeutyczne mogą pomóc wzmocnić mięśnie twarzy i poprawić koordynację ruchów mięśni. Lekarz może przepisać też stosowanie kropli do oczu lub maści, jeśli pacjent uskarża się na problemy z zamykaniem powieki i istnieje ryzyko, że doprowadzi to do podrażnienia czy wysuszenia oka.

W niektórych, poważniejszych przypadkach porażenia nerwu twarzowego konieczny może okazać się zabieg chirurgiczny.

Większość osób dotkniętych tym schorzeniem odzyskuje pełną kontrolę nad mięśniami twarzy, ale proces ten może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku porażenia nerwu twarzowego spowodowanego urazami lub nowotworami czas potrzebny na wyleczenie może być dłuższy.