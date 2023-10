Skóra to pierwsza linia obrony przed światem zewnętrznym. Pełni funkcje ochronne i wzmacnia odporność. Ale to nie wszystko. Poznaj 8 fascynujących faktów na jej temat!

Skóra odpowiada za odporność

Skóra odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Wyspecjalizowane komórki odpornościowe umiejscowione w skórze rozpoznają wnikające organizmy i substancje, a następnie – w razie potrzeby - wysyłają sygnały stymulujące reakcję obronną przez zaangażowanie wyspecjalizowanych białych krwinek.

Skóra odgrywa ważną rolę w regulacji temperatury ciała

Skóra działa także jak swego rodzaju termostat w procesie termoregulacji ciała umożliwiając np. pocenie się. Na skórze znajduje się od dwóch do czterech milionów gruczołów potowych. Pocenie się jest jednym ze sposobów na chłodzenie organizmu, ale nie jedynym. Gdy jest nam gorąco, skóra pomaga się ochłodzić również przez rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Działa to też w drugą stronę. Skóra pomaga w utrzymaniu ciepła, gdy na zewnątrz jest zimno przez proces zwężania naczyń krwionośnych. Gdy temperatura na zewnątrz spada, naczynia krwionośne w skórze zwężają się, dzięki czemu zmniejsza się ilość ciepła traconego przez organizm.

Skóra to największy organ ciała

Skóra jest największym organem w organizmie człowieka i stanowi od 12 do 16 proc. całkowitej masy ciała. Przeciętny dorosły człowiek pokryty jest skórą o powierzchni ok. 1,8 m2 o wadze od ok. 2,7 do 4 kg. Skóra człowieka jest najgrubsza na stopach, a najcieńsza na powiekach.

Sucha skóra zimą to nie tylko dyskomfort - może być również szkodliwa

Niskie temperatury, silny wiatr i systemy ogrzewania w pomieszczeniach zimą mogą negatywnie wpływać na nawilżenie skóry. Tymczasem, by skóra mogła stanowić skuteczną barierę i skutecznie zapobiegać infekcjom, powinna być zdrowa i odpowiednio nawilżona. Sucha skóra to nie tylko kwestia kosmetyczna – realnie może zwiększać ryzyko infekcji bakteriami, wirusami i grzybami.

Naskórek odnawia się co 28 dni

Naskórek, czyli cienka zewnętrzna warstwa skóry, która zawiera martwe komórki skóry, całkowicie zmienia się co 28 dni. Komórkom skóry, które powstają na dnie naskórka, dotarcie do powierzchni zajmuje bowiem właśnie około miesiąca. Martwe komórki na powierzchni naszej skóry złuszczają się naturalnie.

Stres może negatywnie odbić się na kondycji skóry

Coraz częściej mówi się o tym, że emocje wpływają także na skórę. Stres wyzwala wysoki poziom kortyzolu i cząsteczek zapalnych zwanych cytokinami, które rozprzestrzeniając się po całym organizmie, mogą prowadzić do stanów zapalnych na powierzchni skóry.

Zmiany na skórze mogą wskazywać na problemy zdrowotne

Zmiany na skórze, niezależnie od tego, czy przybierają postać wysypki, pokrzywki, swędzenia, zaczerwienienia czy obrzęku, mogą wskazywać na wiele schorzeń i infekcji.

Egzema czy pokrzywka mogą wskazywać na reakcję alergiczną. Trądzik u osób dorosłych może występować z powodu wahań poziomu hormonów – wywołanych np. ciążą, okresem okołomenopauzalnym lub menopauzą. Trądzik może także wskazywać na zaburzenia hormonalne i np. zespół policystycznych jajników.

Zaburzenia skórne mogą być także wynikiem wielu schorzeń pojawiających się w miarę starzenia się – np. cukrzycy, chorób wątroby czy niedoborów żywieniowych.

Grubość skóry nie jest przypadkowa

Różna grubość skóry w różnych miejscach ciała ma swoje uzasadnienie. Spody stóp i pięty mają grubszą skórę wskutek ewolucji. Ma to na celu ochronę podczas chodzenia. Skóra na łokciach staje się grubsza wraz z biegiem lat, ponieważ nierzadko się na nich opieramy.