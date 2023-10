Mózg to centrum naszego układu nerwowego i najbardziej złożony organ w ciele kręgowców. Mózg odpowiada nie tylko za myślenie i funkcje poznawcze. Kontroluje również przebieg wielu procesów życiowych takich jak czynności serca czy oddychanie. Poznaj lepiej ten niezwykły organ. Oto 10 ciekawostek na temat mózgu!

Reklama

Mózg waży niewiele ponad 1 kg

Przeciętny mózg dorosłego człowieka waży ok. 1,36 kg i ma konsystencję gęstej galaretki.

Tętnice tłoczą aż 20-25 proc. krwi do mózgu

Reklama

Za każdym uderzeniem serca ok. ¼ krwi jest kierowana do mózgu.

Mózg kształtuje się do 25. roku życia

Rozwój mózgu zaczyna się od jego tylnej części i postępuje do przodu. Płaty czołowe, odpowiedzialne za planowanie i rozumowanie, wzmacniają się jako ostatnie.

Pojemność mózgu jest niemal nieograniczona

Jak wynika z badań, ludzki mózg składa się z ok. 86 mld neuronów. Każdy neuron tworzy połączenia z innymi neuronami, co może dawać nawet 1 kwadrylion, czyli 1 tysiąc bilionów połączeń. Neurony mogą się ze sobą łączyć zwiększając pojemność pamięci. Z tego względu w chorobie Alzheimera, gdy neurony ulegają uszkodzeniu, osoba chora zaczyna mieć problemy z pamięcią.

Informacje w mózgu przemieszczają się z prędkością ponad 430 km/h

Stymulowany neuron generuje impuls elektryczny, który przemieszcza się z komórki do komórki. Rezultatem zakłócenia tego procesu może być napad padaczkowy.

Fragment tkanki mózgowej o wielkości ziarnka piasku zawiera aż 100 tys. neuronów

I 1 miliard synaps. Uszkodzenie neuronów może być bardzo niebezpieczne w skutkach. Podczas udaru, gdy krew nie jest w stanie dostarczyć tlenu do mózgu, komórki mózgowe mogą obumrzeć, a człowiek może utracić zdolność funkcjonowania w danym obszarze życia.

Reklama

Multitasking to mit

Gdy sądzimy, że pracujemy wielozadaniowo, tak naprawdę przełączamy naszą uwagę pomiędzy kontekstami, sytuacjami i zadaniami. Co więcej, wielozadaniowość może być szkodliwa dla naszego mózgu.

Pamięć krótkotrwała trwa ok. 20-30 sekund

Mózg ma zdolność do przechowywania niewielkich ilości informacji w aktywnym umyśle, czyli w tzw. "pamięci roboczej". Większość osób przechowuje w pamięci liczby przez ok. 7 sekund, a litery przez ok. 9 sekund.

Mózg nie jest zdolny do odczuwania bólu

W mózgu nie ma receptorów bólu. Receptory bólu znajdują się w oponach mózgowych, okostnej oraz skórze głowy. Teoretycznie można więc przeprowadzić operację na mózgu, która… nie sprawiałaby bólu.

Ludzki mózg zmniejsza się wraz z wiekiem

Ludzki mózg to organ, w którym obserwuje się więcej zmian niż w jakimkolwiek innym narządzie. Mniej więcej w połowie życia mózg zaczyna się jednak kurczyć. Osoby po 40. roku życia mogą jednak spać spokojnie. Nie ma dowodów potwierdzających, że większy mózg jest bardziej sprawny niż mniejszy.