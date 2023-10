Szczepionki przeciw nowemu wariantowi COVID-19 - kiedy dostępne?

W czwartek minister zdrowia Katarzyna Sójka zapewniła podczas konferencji prasowej, że szczepionką przeciw nowemu wariantowi COVID-19 zaszczepić się będą mogli wszyscy chętni, bez względu na wiek i stan zdrowia.

"Ta szczepionka będzie w pełni dobrowolna, oczywiście, ale z naszą zachętą, by myśleć o tym aspekcie zdrowotnym" - mówiła.

Obecny na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zaznaczył, że szczepionki czekają na akceptację Europejskiej Agencji Leków.

"Akceptacja będzie 12 października i na początku listopada będzie pełny dostęp dla wszystkich osób, które będą zainteresowane tym szczepieniem. A na dzień dzisiejszy pacjenci nadal mogą się szczepić szczepionkami zgodnie z ostatnim zaleceniem, które w kwietniu zostało wydane. Takie osoby cały czas się szczepią" - powiedział.

Ile będzie szczepionek?

Dopytywany o liczbę szczepionek, które zostaną dostarczone do Polski, Miłkowski zaznaczył, że będzie to "wystarczająca ilość". "Nie wiem, ilu Polaków będzie chciało się zaszczepić. Zgodnie z ostatnimi komunikatami MZ to jest dla osób 60+ i osób mających obniżoną odporność, z dużym ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19 i dla tych osób na pewno wystarczy szczepionek. Tutaj nie będzie żadnych problemów" - zapewnił.

Miłkowski poinformował, że resort nie przewiduje organizacji akcji informacyjnej w związku z sezonem infekcyjnym.

Autorka: Iwona Żurek.