O zjawisku drżenia rąk mówimy w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie utrzymać dłoni nieruchomo, w wyprostowanej pozycji. U większości osób ruch jest nieznaczny i rytmiczny. Należy dodać, że odbywa się bez udziału naszej woli.

Problem pojawia się w sytuacji, gdy drżenie rąk uniemożliwia spożywanie posiłków lub pisanie. W takim przypadku mówimy o drżeniu samoistnym, które często ma podłoże genetyczne i występuje symetrycznie, czyli w obu rękach. Lekarze mogą zalecić różne metody leczenia, m.in. przyjmowanie leków (np. propranololu i prymidonu), noszenie specjalnych obciążonych rękawiczek lub głębokie stymulowanie mózgu. Samoistne drżenie dłoni zazwyczaj nie jest niebezpieczne i pogłębia się wraz z wiekiem. Jeśli jednak pojawia się po raz pierwszy po 65. roku życia, wiąże się z ryzykiem demencji. W takim przypadku konieczna jest konsultacja z lekarzem.

Reklama

Niepokój, stres i alkohol ー poznaj częste przyczyny drżenia dłoni

Drżenie rąk może mieć też podłoże emocjonalne. Stres w pracy lub ciągły niepokój związany z sytuacją życiową powodują tzw. drżenie psychogenne, któremu nie towarzyszą inne objawy neurologiczne. U osób, których dotyczy to zjawisko dochodzi do nasilenia symptomów w momencie ich zauważenia oraz ustępowanie w przypadku odwrócenia uwagi. Kolejną częstą przyczyną jest intensywny wysiłek fizyczny. Jeśli masz za sobą ciężki trening, zwłaszcza górnych partii ciała, to normalne, że dłonie mogą drżeć. W takich przypadkach powinien wystarczyć odpoczynek.

Reklama

Z drżeniem rąk zmagają się też osoby, które stresują się np. wygłaszaniem przemówienia, wizytą w określonym miejscu czy spotkaniem z pewną osobą. Są to jednorazowe sytuacje, które generują chwilowy stres. Mija on w momencie ich zakończenia, razem z niekontrolowanym ruchem.

Reklama

Drżenie fizjologiczne może być też wywołane nadmiernym spożyciem alkoholu i kacem, dużą dawką kofeiny oraz brakiem wystarczającej ilości snu. Czasami jest to wynik niedoboru określonych składników mineralnych, w tym magnezu lub witaminy B12. Oprócz tego wyróżniamy drżenie polekowe, spowodowane przyjmowaniem środków psychiatrycznych, immunosupresyjnych, przeciwpadaczkowych lub przeciwastmatycznych. U osób chorych na cukrzycę, drżenie dłoni pojawia się w momencie, gdy stężenie glukozy we krwi jest zbyt niskie (hipoglikemia).

Drżenie rąk w chorobie Parkinsona ー tych objawów nie należy lekceważyć

U około 3 na 4 osób cierpiących na chorobę Parkinsona, drżenie rąk jest jednym z pierwszych objawów. Początkowo dotyczy jednej ręki (głównie kciuka i palca wskazującego, które samoistnie się poruszają). W tym przypadku mamy do czynienia zazwyczaj z drżeniem asymetrycznym. Oznacza to, że jest ono nasilone w jednej dłoni. Co istotne, pojawia się w stanie spoczynku. Charakterystycznym objawem jest wykonywanie ruchu przypominającego liczenie pieniędzy lub obracanie pigułek między palcami. Te symptomy nasilają się w sytuacjach stresowych oraz w trakcie chodzenia. Osoby, które zauważą u siebie takie zachowania, powinny jak najszybciej udać się do lekarza. Choroba Parkinsona to także inne problemy zdrowotne, m.in. sztywność mięśni, spowolnienie ruchowe czy pochylenie sylwetki do przodu.

Inne przyczyny drżenia rąk

Oprócz wyżej opisanych przyczyn, można spotkać się również z drżeniem w chorobach endokrynologicznych. To zjawisko zazwyczaj dotyczy osób chorych na nadczynność tarczycy lub inne choroby związane z tym narządem. Ponadto może towarzyszyć chorobom neurologicznym, które wiążą się ze wzmożonym napięciem niektórych grup mięśni. Wyróżniamy również drżenie móżdżkowe, pojawiające się u pacjentów po udarze, cierpiących na stwardnienie rozsiane lub choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego.

Osoby, które zaobserwują u siebie trzęsienie rąk o nieznanym podłożu powinny jak najszybciej udać się do neurologa, który ustali najbardziej prawdopodobne przyczyny. Oprócz tego zaleci określone badania oraz metody leczenia. Jeśli zjawisko ma przyczyny psychiczne, związane z odczuwanym niepokojem, warto przetestować sprawdzone sposoby na stres, takie jak aktywność fizyczna, medytacja lub dbanie o relaks.