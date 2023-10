Zespół z Harvard Medical School dzięki eksperymentom z użyciem danio pręgowanego (gatunek ryby często wykorzystywany w badaniach biologicznych) opracował kombinację substancji, która chroni zamrożone narządy, pobrane w celu przeszczepienia.

Reklama

Badacze przeprowadzili - jak zapewniają - najobszerniejszą jak dotąd analizę różnorodnych połączeń możliwych do wykorzystania związków chemicznych.

Pod uwagę wziąć musieli nie tylko skuteczność w ochronie narządów w niskiej temperaturze (minus 10 st. C), ale także potencjalną toksyczność.

Reklama

Naukowcom udało się np. przechować serce wspomnianej ryby aż przez 5 dni.

Danio pręgowane to ważny system modelowy, który, pomimo jego zalet nigdy dotąd nie był wykorzystywany w kontekście zachowania organów do przeszczepu – podkreśla dr Shannon N. Tessier, współautorka pracy opublikowanej na łamach "The FASEB Journal".

Mamy nadzieję, że badania te zachęcą innych naukowców zajmujących się dziedziną transplantologii do wykorzystania tego ważnego modelowego organizmu – dodaje.