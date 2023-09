Reklama

Serce to główny narząd układu krwionośnego, waży około 220–300 g i dostarcza natlenowaną krew do każdej, nawet najodleglejszej komórki organizmu. Przepompowuje krew zbieraną z sieci naczyń krwionośnych, których łączna długość wynosi około 160 tysięcy kilometrów, a w ciągu 1 minuty pompuje około 5–6 litrów krwi, czyli ponad 7 tysięcy litrów dziennie.

Choroby kardiologiczne główną przyczyną przedwczesnych śmierci

Do głównych chorób układu sercowo-naczyniowego należą m.in. nadciśnienie tętnicze, zawał serca, choroba wieńcowa, udar mózgu. Mimo coraz lepszej diagnostyki i metod leczenia stanowią one główną przyczynę zgonów na świecie. Co roku z przyczyn kardiologicznych umiera około 178 tys. Polaków. Wpływa na to wiele czynników związanych ze stylem życia.

Na rozwój chorób układu krążenia wpływają: nadwaga i otyłość, podwyższone ciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej, stan przedcukrzycowy lub cukrzyca, palenie wyrobów tytoniowych, niska aktywność fizyczna, siedzący tryb życia, spożywanie alkoholu oraz stres.

Jakie badania w przypadku chorób serca?

Jak wskazuje NFZ, jest kilka podstawowych badań diagnostycznych w przypadku chorób układu sercowo-naczyniowego. Pierwsze - badanie krwi – pozwala ocenić ogólny stan zdrowia pacjenta. EKG (elektrokardiografia) umożliwia ocenę i wykrycie nieprawidłowości pracy serca. Echo serca (echokardiografia), czyli badanie obrazowe, ocenia między innymi budowę i działanie zastawek serca. Próba wysiłkowa natomiast bada pracę serca podczas wysiłku.

Wymienione badania pozwalają określić stan zdrowia pacjenta i wykryć niektóre choroby we wczesnych fazach ich rozwoju - podkreślił NFZ.

Jak dbać o układ krążenia?

Wśród działań profilaktycznych można wyróżnić zdrowie odżywianie się, w tym ograniczenie spożycia tłuszczów nasyconych i soli, uprawianie regularnie aktywności fizycznej dostosowanej do wieku oraz stanu zdrowia, kontrolowanie ciśnienia tętniczego krwi, dbanie o prawidłowe stężenie cholesterolu (wartość powinna zawierać się w przedziale do 200 mg/dl), rezygnację z palenia alkoholu oraz unikanie ekspozycji biernej na dym tytoniowy oraz ograniczenie spożywania alkoholu.

W ramach Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (ChUK) NFZ oferuje możliwość regularnych badań dostępnych w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej w całym kraju. Badania te są kluczowe do wykrycia problemów z sercem na wczesnym etapie i mogą pozytywnie wpłynąć na nasze długoterminowe zdrowie. Wystarczy zgłoszenie chęci wzięcia udziału, a przychodnia sprawdzi, czy dana osoba spełnia wszystkie potrzebne kwalifikacje. Badania wykona lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.

Istnieje także możliwość skorzystania z bezpłatnego portalu dietetycznego https://diety.nfz.gov.pl/ oferującego wsparcie w kwestiach związanych z zdrowym żywieniem. Dostępne plany żywieniowe oparte są na zasadach diety DASH (ang. Dietary Approaches to Stop Hypertension – dieta w leczeniu i zapobieganiu nadciśnienia) - wskazało NFZ.

W ramach cyklicznej akcji Środa z Profilaktyką NFZ zajmuje się różnymi aspektami zdrowia.

Materiały edukacyjne przygotowane w ramach akcji są dostępne bezpłatnie na kanale YouTube Akademia NFZ, Facebooku Akademia NFZ i na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow