Jeśli doświadczasz teraz spadków formy psychicznej i pogorszenia nastroju, może to być tak zwana chandra jesienna, przypadłość wiązana ze zmianami pór roku, dość powszechna, ale jeszcze do niedawna nie zajmująca za bardzo głów naukowców. Lekarze z reguły mieli na to jedną odpowiedź – zalecali poprawę dostępu do światła słonecznego, spacery na świeżym powietrzu i generalnie zwiększenie aktywności fizycznej. Okazuje się jednak czasem, że takie proste domowe sposoby nie wystarczają, a chandra jesienna to znacznie większy problem, który może nasilać się i prowadzić do poważniejszych komplikacji zdrowotnych.

Stąd właśnie wzięła się choroba afektywna sezonowa. Czym jest Seasonal Affective Disorder, w skrócie SAD? To rodzaj depresji, która występuje w określonych porach roku, nasilając się najczęściej jesienią i zimą. Przyczyna SAD nie jest dokładnie znana, ale zdaniem naukowców i lekarzy może być związana z okresową zmianą poziomu melatoniny i serotoniny.

Melatonina to hormon produkowany przez szyszynkę w mózgu. Jest często nazywana "hormonem snu", ponieważ jej produkcja jest związana z cyklem dobowym i reguluje naturalny rytm snu i czuwania. Poziom melatoniny zaczyna wzrastać po zmroku, sygnalizując organizmowi, że nadszedł czas do snu, a następnie spada po wschodzie słońca. Melatonina nie tylko pomaga regulować sen, ale również wpływa na ciśnienie krwi, poziom cukru we krwi i działanie układu odpornościowego.

Suplementy melatoniny są często stosowane do leczenia bezsenności lub do regulowania snu u osób pracujących na nocne zmiany lub podróżujących między różnymi strefami czasowymi.

Serotonina to neuroprzekaźnik nazywany "hormonem szczęścia", ponieważ jej odpowiedni poziom w organizmie wpływa na nastrój, uczucie szczęścia i ogólne samopoczucie. Serotonina pełni szereg funkcji w organizmie, regulując między innymi nastrój, apetyt, sen, funkcje poznawcze (takie jak pamięć i uczenie się) oraz różne funkcje fizjologiczne, jak utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała. Niski poziom serotoniny jest często związany z depresją i innymi zaburzeniami nastroju.

Leki, takie jak inhibitory selektywne wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), są często stosowane w leczeniu depresji i innych zaburzeń nastroju, ponieważ zwiększają poziom serotoniny w mózgu.

Pierwsze niepokojące objawy choroby afektywnej sezonowej (SAD) mogą się różnić w zależności od osoby, której dotyczą, ale często obejmują:

Poczucie smutku, lęku lub depresji

Zmniejszenie zainteresowania lub przyjemności z normalnych aktywności

Problemy ze snem, takie jak bezsenność lub nadmierna senność

Zmiany apetytu, często łączące się z pragnieniem jedzenia słodyczy

Zmęczenie i brak energii

Trudności z koncentracją

Drażliwość lub frustracja, nawet z powodu drobnych problemów

Unikanie kontaktu społecznego, utrata zainteresowania spotkaniami towarzyskimi

Poczucie beznadziejności, winy lub nawet samobójcze myśli.

Choroba afektywna sezonowa (SAD) jest poważnym stanem, który może znacząco wpływać na jakość życia osoby cierpiącej na tę chorobę. W niektórych przypadkach może prowadzić do poważnych komplikacji, takich jak problemy z używaniem alkoholu lub narkotyków, problemy z nauką lub pracą, problemy z relacjami społecznymi i rodziną, a nawet myśli samobójcze.

Ważne jest, aby nie lekceważyć objawów choroby afektywnej sezonowej i w każdym przypadku zwrócić się o pomoc medyczną. Leczenie SAD jest zawsze uzależnione do konkretnego pacjenta i może obejmować na przykład terapię światłem, przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych, terapię poznawczo-behawioralną, ale również inne formy wsparcia.

Pamiętaj, że jeśli doświadczasz jakichkolwiek objawów wskazujących na depresję, długotrwałego pogorszenia nastroju czy myśli samobójczych, powinieneś skontaktować się ze specjalistami, którzy służą pomocą w zakresie zdrowia psychicznego.