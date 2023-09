Uczelnia Rydzyka będzie kształciła lekarzy

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że pojawią się nowe kierunki lekarskie na dwóch uczelniach. Lekarze będą kształceni na:

Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich,

Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Ta druga uczelnia została założona w 2001 przez Tadeusza Rydzyka. Uczy studentów m.in. na kierunkach Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Politologia, Informatyka i Pielęgniarstwo.

Coraz więcej kierunków lekarskich

Zwiększenie liczby uczelni kształcących lekarzy to jeden z pomysłów PiS na wieloletni problem z dostępnością do medyków. W tym roku Sejm przyjął przepisy zmieniające część ustaw związanych z oświatą, co doprowadziło do obniżenia wymogów dla uczelni chcących kształcić przyszłych lekarzy.

W efekcie od października - włączają wspomniane placówki z Torunia i Bydgoszczy - medycynę będzie można studiować na 34 uczelniach. To o 10 więcej niż rok temu.

Pomysł ten cały czas budzi kontrowersje w środowisku lekarskim.