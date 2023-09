Wydarzenie promujące profilaktykę chorób układu moczowego rozpocznie się pod Wawelem 11 września. Różnorodne akcje propagujące wiedzę o chorobach i zdrowym stylu życia i zachęcające – w tym roku szczególnie kobiety – do badań, potrwają do końca roku.

Reklama

- Co najmniej raz w roku po ukończeniu 40. roku życia (jeżeli nie ma żadnych objawów -PAP). Zawsze, kiedy wystąpią jakiekolwiek dolegliwości ze strony układu moczowego – nie tylko bólowe, ale też te w zakresie trzymania moczu. I co najmniej raz w roku, jeżeli w rodzinie wystąpiły choroby układu moczowego o potencjale onkologicznym – tak często kobiety powinny zgłaszać się do urologa zdaniem prof. Piotra Chłosty, kierownika Katedry i Kliniki Urologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Reklama

Na raka pęcherza moczowego i nerki częściej chorują mężczyźni

To jednak mężczyźni – dodał lekarz – cztery razy częściej niż kobiety chorują na raka pęcherza moczowego i dwa razy częściej na raka nerki. Lekarze tłumaczą to mniej higienicznym trybem życia mężczyzn i częstszym paleniem papierosów.

Reklama

Zdaniem organizatorów festiwalu KultURO dotychczasowe edycje przyniosły efekty, zachęciły większą liczbę mężczyzn do wizyt u urologów.

- Są efekty. Pacjenci coraz częściej artykułują swoje problemy zdrowotne, także w sferze intymnej – powiedział wiceprezydent Krakowa dr hab. n. med. Andrzej Kulig. Miasto Kraków jest patronem honorowym festiwalu.

To do mężczyzn kierowane były apele o badaniach w poprzednich latach. Dlatego w tym roku organizatorzy przypominają, że kobiety też są narażone na choroby urologiczne.

Jak często badać się u urologa?

Mimo większego zainteresowania badaniami wśród mężczyzn, wciąż za mało się ich zgłasza do urologa. Z informacji organizatorów festiwalu wynika, że 22 proc. mężczyzn unika badania. Około 20 proc. osób boi się, co mogłoby wykazać badanie. Coraz częściej rak gruczołu krokowego dotyka młodych mężczyzn długo przed czterdziestką. Prof. Chłosta podkreślił, że na konsultacje i badania w ramach festiwalu zaproszeni są szczególnie ci, którzy nigdy nie byli u urologów.

W ramach festiwalu, od 11 do 15 września w godz. od 12.00 do 14.00 będzie czynna infolinia 459-595-566. Na telefoniczne zapytania odpowiadał będzie urolog.

W Fortach Kleparz 16 września odbędzie się darmowy koncert rockowy. Wystąpią prof. Piotr Chłosta i Katarzyna Chlebny, Renata Przemyk, Janusz Grzywacz, Marek Piekarczyk i zespół Trzynasta w Samo Południe.

Na wtorkowej (5.09) konferencji prasowej o swoim udziale w festiwalu opowiedział piosenkarz Marek Piekarczyk. Jestem pięćdziesiąty pierwszy rocznik, wychowany w duchu, że mężczyźni nie jojczą. Odkąd pamiętam, zawsze to kobiety jeździły do sanatoriów, a mężczyźni umierali. Biorę udział w festiwalu, by pokazać mężczyznom, że trzeba dbać o zdrowie. Pierwsza nawala prostata – mówił muzyk.

25 proc. wszystkich nowotworów stanowią nowotwory urologiczne, gdzie dominuje rak gruczołu krokowego. Na drugim miejscu w Polsce nowotwór atakuje pęcherz moczowy, a na trzecim nerki. Specjaliści szacują, że w Europie do końca 2030 r. wykrytych zostanie 1,7 mln nowych przypadków raka gruczołu krokowego, a 0,5 mln osób umrze.