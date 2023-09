Reklama

Każdego roku raka z tej grupy diagnozuje się u około 11 tysięcy osób. Diagnoza najczęściej jest stawiana w zaawansowanym stadium. Obecnie obserwowany jest stopniowy wzrost zachorowalności i umieralności na te nowotwory. Ryzyko wystąpienia nowotworu z tej grupy jest większe wśród mężczyzn powyżej 45 lat. Chorują aż 5 razy częściej niż kobiety - przekazał NFZ.

Objawy nowotworów głowy i szyi

Wskazano, że nowotwory głowy i szyi rozwijają się w błonie śluzowej górnych dróg oddechowych i przełyku (tym w jamie ustnej, gardle, krtani, jamie nosowej i zatokach), śliniankach, tarczycy i gruczołach przytarczycowych oraz skórze i tkankach miękkich.

Wśród objawów tych nowotworów można wyróżnić m.in. ból gardła, ból w trakcie przełykania, niegojące się owrzodzenia w jamie ustnej, czerwone lub białe naloty w jamie ustnej, przewlekła chrypka, guz na szyi, jednostronna niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa oraz powiększone węzły chłonne na szyi.

NFZ zaznaczyło, że jeżeli co najmniej jeden z tych objawów utrzymuje się dłużej niż 3 tygodnie, koniecznie należy zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jeśli będzie podejrzewał chorobę nowotworową, wystawi skierowanie do laryngologa na dalszą diagnostykę.

Podczas wizyty lekarz laryngolog przeprowadzi wywiad i badanie lekarskie. W razie potrzeby skieruje Cię na diagnostykę specjalistyczną do ośrodka onkologicznego. Pamiętaj, że jeśli uda się wykryć nowotwór głowy i szyi we wczesnym etapie, masz większe szanse nawet na całkowite wyleczenie - wyjaśniono w komunikacie. Dodano, że w pierwszym stadium choroby szanse na wyleczenie wynoszą nawet 95 proc.

Co sprzyja rozwojowi raka?

Do najważniejszych czynników ryzyka rozwoju nowotworów regionu głowy i szyi należą: palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, niedostateczna higiena jamy ustnej oraz zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (wirus HPV).

Narodowy Fundusz Zdrowia podkreślił, że szczególnie niebezpieczne jest jednoczesne palenie papierosów i spożywanie alkoholu. "Przez podrażnioną alkoholem błonę śluzową w jamie ustnej przenika więcej substancji chemicznych zawartych w dymie tytoniowym - wskazano.

Około 90 procent chorych na nowotwory głowy i szyi podaje w wywiadzie palenie tytoniu, fajek bądź cygar. W porównaniu z osobami niepalącymi ryzyko raka gardła środkowego i krtani wzrasta dziesięciokrotnie – przekazała lek. med. Anna Mydlak, chirurg szczękowo-twarzowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie (NIO-PIB) w Warszawie.

Wśród działań profilaktycznych NFZ wymienił nie planie papierosów lub walkę z tym nałogiem, wyeliminowanie spożywania alkoholu, dbanie o higienę jamy ustnej i regularne odwiedzanie stomatologa, prowadzenie zdrowego trybu życia oraz dbanie o higienę zdrowia psychicznego.

Zalecono również zapoznanie się z informacjami o zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), który jest jednym z przyczyn rozwoju nowotworów tej grupy.

W ramach cyklicznej akcji Środa z Profilaktyką NFZ zajmuje się różnymi aspektami zdrowia.

Materiały edukacyjne przygotowane w ramach akcji są dostępne bezpłatnie na kanale YouTube Akademia NFZ, Facebooku Akademia NFZ i na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow.