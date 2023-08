Reklama

Skonsultuj się z lekarzem. Jeśli uważasz, że potrzebujesz terapii sanatoryjnej, skonsultuj się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą. To oni ocenią twoją kondycję zdrowotną i zdecydują, czy sanatorium jest odpowiednim rozwiązaniem.

Uzyskaj skierowanie

Jeśli lekarz stwierdzi, że terapia sanatoryjna jest dla ciebie wskazana, wyda ci skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Skierowanie to jest dokumentem, który będzie podstawą do zgłoszenia się do sanatorium.

Wybór sanatorium

Wybierz sanatorium, które jest specjalizowane w leczeniu twojego problemu zdrowotnego. Możesz skorzystać z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) lub prywatnych placówek sanatoryjnych. Na stronie internetowej NFZ możesz znaleźć listę sanatoriów, które są objęte umową z NFZ.

Oczekiwanie na przyjęcie

Po dostarczeniu dokumentów, będziesz oczekiwać na decyzję sanatorium odnośnie przyjęcia na turnus rehabilitacyjny. Czekanie może zależeć od dostępności miejsc i innych czynników.

Przygotowanie dokumentów

Jeśli zostaniesz przyjęty, sanatorium może poprosić cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów medycznych, takich jak wyniki badań czy informacje o stanie zdrowia.

Pobyt w sanatorium

Po przybyciu do sanatorium, zostaniesz poddany ocenie medycznej. Lekarze opracują plan terapii i rehabilitacji, który będzie dostosowany do twoich potrzeb zdrowotnych.

Zakończenie pobytu

Po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego, otrzymasz dokumentację medyczną dotyczącą przebiegu terapii. Może to być przydatne przy kontynuacji leczenia po powrocie do domu.

Pamiętaj, że procedury mogą się różnić w zależności od aktualnych przepisów i wytycznych w Polskim systemie opieki zdrowotnej. Ważne jest, abyś dokładnie zapoznał się z informacjami dostępnymi na stronach NFZ oraz wybranego sanatorium.