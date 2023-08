Eksperci Royal Society przeanalizowali tysiące badań dotyczących tego, jak skuteczne były metody nie związane ze szczepieniami, takie jak izolacja społeczna, noszenie maseczek i wykonywanie testów. Uznali, że okazały się one „jednoznacznie skuteczne” w powstrzymywaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

- One (te metody - przyp. PAP) działają - powiedział główny autor raportu prof. Mark Walport. Jego zdaniem przedsięwzięcia, jakie podjęto uratowały wiele osób przed infekcją i zgonem w okresie, gdy nie było jeszcze szczepionki ani skutecznych leków przeciwwirusowych.

Ekspert zwraca uwagę, że wnioski te są ważne również na przyszłość, gdyż może pojawić się kolejna epidemia i to jeszcze groźniejsza niż COVID-19. Zaznacza, że skuteczność lockdownu oraz innych zaleceń, jak noszenie maseczek, zależą głównie od tego, w jakim momencie je wprowadzono i jaki był wtedy poziom zakażeń.

Wskazuje na to współautor raportu prof. Salim Abdool Karim z Uniwersytetu KwaZulu-Natal w Republice Południowej Afryki. - Nie można czekać aż do chwili, gdy nie ma już żadnych wątpliwości. Należy działać i to zdecydowanie, tę trudną decyzję trzeba podjąć - podkreślił.

Według prof. Walporta dla rządu główna trudność polega na tym, by zrównoważyć korzyści, jakie daje wprowadzenie obostrzeń w redukcji transmisji zakażeń, z powodowanymi przez nie skutkami społeczno-gospodarczymi.

Z raportu wynika, że najbardziej efektywne było wprowadzenie dystansu społecznego i lockdownu. Pomocne było zamykanie granic oraz wprowadzenie kwarantanny dla osób z wykrytą infekcją. Ma to jednak znaczenie tylko wtedy, gdy w danym kraju jest mniej zakażeń niż w innych regionach. - Gdy jednak poziom zakażeń jest podobny, nie ma to już znaczenia - dodaje prof. Walport. Zbędne okazało się też badanie temperatury ciała osób podróżujących.