Tlenek azotu, popularnie zwany gazem rozweselającym, stosowany jest nie tylko w anestezjologii. Tego niedrogiego i szybko działającego środka nierzadko używają osoby, które po prostu chcą się odurzyć – zwracają uwagę naukowcy z University of Toronto. Według Global Drug Survey z 2021 roku aż 10 proc. respondentów wskazało, że używało tej substancji w minionym roku.

- Niska cena i łatwy dostęp do tlenku azotu sprawiają, że jest to popularny środek używany do rekreacyjnego odurzania się, zwłaszcza wśród młodszych ludzi – zwraca uwagę Cyrille De Halleux, internista, specjalista w dziedzinie intensywnej terapii, rezydent w The Hospital for Sick Children i stypendysta w Dziale Farmakologii Klinicznej i Toksykologii na University of Toronto.

Jak wyjaśniają autorzy pracy opublikowanej w "Canadian Medical, Association Journal", przewlekłe używanie gazu rozweselającego powoduje niedobór witaminy B12. To prowadzi do licznych konsekwencji. Badacze wymieniają uszkodzenia rdzenia kręgowego, pogorszenie działania nerwów obwodowych prowadzące do zaburzeń ruchu i czucia, a także zaburzenia zachowania.

Leczenie, oprócz odstawienia gazu, obejmuje suplementację witaminą B12 i aminokwasem - metioniną.

- Pacjentów z niewyjaśnionymi objawami sugerującymi niedobór witaminy B12 lub innymi zgodnymi objawami neurologicznymi, klinicyści powinni pytać o używanie tlenku azotu pacjentów – stwierdzają badacze.